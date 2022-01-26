Reytingleri altüst etti! Destan yeni bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

Kurultay gününde Akkız'ın tahta dönmeye ikna ettiği Alpagu Han, Balamir'in karşısına çıktı ve onu alt etti. Ardından Kırçiçek, Kurultay'a gerçekleri açıklayınca Balamir'in taht sevdası son buldu. Ancak Kırçiçek'in bir şartı vardı: Konuşurken gördüğü Batuga ile evlenmek!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...