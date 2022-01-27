  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Kaya Çilingiroğlu eski sevgilisinden şikayetçi olmuştu! O davada yeni gelişme

Kaya Çilingiroğlu eski sevgilisinden şikayetçi olmuştu! O davada yeni gelişme

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, evine izinsiz giren eski sevgilisi İlknur A.'dan şikayetçi olmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede de hırsızlık suçunun oluştuğu, konut dokunulmazlığının ihlal edildiği kaydedilmişti. Bunun üzerine eski sevgili İlknur A. hakkında, 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. O davada yeni bir gelişme yaşandı.

27.01.2022, 16:12 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022, 16:12

Kaya Çilingiroğlu eski sevgilisinden şikayetçi olmuştu! O davada yeni gelişme

Kaya Çilingiroğlu, evine izinsiz girdiği gerekçesiyle eski sevgilisi İlknur A.'dan şikayetçi olmuştu.

Kaya Çilingiroğlu eski sevgilisinden şikayetçi olmuştu! O davada yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede hırsızlık suçunun oluştuğu, konut dokunulmazlığının ihlal edildiği kaydedildi ve eski sevgili hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaya Çilingiroğlu eski sevgilisinden şikayetçi olmuştu! O davada yeni gelişme

Sabah'ın haberine göre, ancak ilginç bir gelişme yaşandı. Çilingiroğlu, dava dosyasına şikayetinden feragat ettiğine ilişkin dilekçe sundu. Dava, ileri bir tarihe ertelendi.

Kaya Çilingiroğlu eski sevgilisinden şikayetçi olmuştu! O davada yeni gelişme

Kaya Çilingiroğlu'nun neden böyle bir karar aldığı ise merak konusu oldu.