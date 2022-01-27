Haberler Magazin Kaya Çilingiroğlu eski sevgilisinden şikayetçi olmuştu! O davada yeni gelişme

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, evine izinsiz giren eski sevgilisi İlknur A.'dan şikayetçi olmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede de hırsızlık suçunun oluştuğu, konut dokunulmazlığının ihlal edildiği kaydedilmişti. Bunun üzerine eski sevgili İlknur A. hakkında, 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. O davada yeni bir gelişme yaşandı.