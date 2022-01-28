Damla Ersubaşı takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti

Sihirli Annem dizisiyle şöhrete kavuşan, şimdilerde sosyal medya fenomeni olan Damla Ersubaşı, özel hayatındaki gelişmeler ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Sihirli Annem dizisi ile tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser ile şiddet ve ihanet iddiaları nedeni ile boşanmıştı. Uzun süre ayrı kalmaya dayanamayan çitf ilişkilerine bir şans daha vermiş ve barışmıştı. Özel hayatı ve her hareketiyle olay olan Damla Ersubaşı son olarak sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ersubaşı, bir takipçisinin "Acaba o seni seviyor mu senin sevdiğin kadar?" sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.
Sihirli Annem dizisiyle şöhrete kavuşan, şimdilerde sosyal medya fenomeni olan Damla Ersubaşı, özel hayatındaki gelişmeler ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
İki kızının babası Mustafa Can Keser ile geçtiğimiz yıl eylül ayında 4 yıllık evliliğini sonlandıran Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde eski eşiyle yeniden barışmıştı.
Eski eşiyle ikinci baharını yaşayan fenomen, önceki gün sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
Damla Ersubaşı, "Son halinizi çok beğendim, taş bebek gibi oldunuz" yorumuna, "E o kadar makyaj, o kadar efekt ile herkes olur bir tanem" yanıtını verdi.
ÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK
Ersubaşı, "Tekrar nikah kıymayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Şu an öyle bir düşüncemiz yok, muhtemelen olmaz da" yanıtıyla ise şaşırttı.
"Eşini ne diye kaydettin?" sorusuna da fotoğraf ile yanıt veren Damla Ersubaşı, "Can Parçam" yazılı kareyi "Çok seviyorum keratayı" diyerek yanıtladı.
"RAHATLADIN MI?"
Bunun üzerine gelen "Acaba o seni seviyor mu senin onu sevdiğin kadar" mesajı gelen Ersubaşı, takipçisine şu sözlerle yanıt verdi: "Sevmiyor annem, sevmiyor gülüm, sevmiyor bacım; tek ben seviyorum, en çok ben seviyorum o hiç beni sevmiyor oldu mu, rahatladın mı?"
Aşk hakkında da konuşan oyuncu, "Aşkı seviyorum galiba" dedi.
"Karar verirken insanların düşüncesi önemli midir, kendi hislerinize göre mi davranırsınız?" sorusuna, "Tabii ki akıl aldığım, danıştığım konular olur yakınlarıma ama hislerimi de dinlediğim olur" ifadelerini kullandı.
Hadise'nin 3 milyonluk yüzük ile evlenme teklifine bir göndermede bulunan Damla Ersubaşı, "Küçük şeyler beni mutlu eder ama 3 milyonluk yüzük çok mutlu eder" sözleriyle gülümsetti.