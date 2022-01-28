Damla Ersubaşı takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti

"RAHATLADIN MI?"

Bunun üzerine gelen "Acaba o seni seviyor mu senin onu sevdiğin kadar" mesajı gelen Ersubaşı, takipçisine şu sözlerle yanıt verdi: "Sevmiyor annem, sevmiyor gülüm, sevmiyor bacım; tek ben seviyorum, en çok ben seviyorum o hiç beni sevmiyor oldu mu, rahatladın mı?"