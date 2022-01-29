Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’den ilk paylaşım!

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün memleketi Rize'de toprağa verildi.
Sunucu Ece Erken'in eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'deki bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramış ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, eşi Ece Erken'in de paylaştığı üzere memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilmiş ve burada toprağa verilmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun iki çocuğunun annesi, 15 yıl evli kaldığı Benan Kocadereli de cenazeye katılmış, ayakta durmakta güçlük çeken anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu'na destek olmuştu. Son vazifesini yerine getiren eski eş Benan Kocalıdere, duygusal bir paylaşımda bulundu.
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün memleketi Rize'de toprağa verildi.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıl evli kalan ve iki çocuk dünyaya getiren Benan Kocadereli de cenaze törenine katılarak taziyeleri kabul etti.
Yürüyerek camiye geçildiği esnada ise Ece Erken ve Benan Kocadereli ayakta durmakta güçlük çeken anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu'nun koluna girdi.
Eski kayınvalidesini zor gününde yalnız bırakmayan Kocadereli, törenin ardından gece geç saatlerde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
"NURLAR İÇİNDE UYUSUN"
Benan Kocadereli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son vazifemizi yaptık. Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran dostlarım, arkadaşlarım, ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalp hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
ECE ERKEN: KATİL KADİR YASAK
Eşinin öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken, cenaze sonrası sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak eşinin katillerinin bulunmasını istedi.
Olay gecesi ambulansın geç geldiğini söyleyen ünlü sunucu, tetiği çektiği söylenen Kadir Yasak'a katil diye seslenerek, "Katil Kadir Yasak! Kim yataklık ediyorsa o da o kadar suçlu" dedi.