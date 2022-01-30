Haberler Magazin Özge Özder kendisine sosyal medyadan mesaj atan kullanıcıyı ifşa etti

Oyuncu Özge Özder, 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da minik kızı Eva Luna'yı kucağına almıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor ve takip ediliyor. Son olarak Özder, kendisine sosyal medyadan mesaj atan kullanıcıyı, eşi Sinan Güleryüz'ü etiketleyerek ifşa etti. Güleryüz'den ise yorum gecikmedi. İşte detaylar...