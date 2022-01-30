Özge Özder kendisine sosyal medyadan mesaj atan kullanıcıyı ifşa etti

Evli ve bir kız çocuk sahibi olan ünlü oyuncu Özge Özder, sosyal medyadan kendisiyle tanışmak istediğini söyleyen kişiyi ifşa etti.
Oyuncu Özge Özder, 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da minik kızı Eva Luna'yı kucağına almıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor ve takip ediliyor. Son olarak Özder, kendisine sosyal medyadan mesaj atan kullanıcıyı, eşi Sinan Güleryüz'ü etiketleyerek ifşa etti. Güleryüz'den ise yorum gecikmedi. İşte detaylar...
Evli ve bir kız çocuk sahibi olan ünlü oyuncu Özge Özder, sosyal medyadan kendisiyle tanışmak istediğini söyleyen kişiyi ifşa etti.
Oyuncu, Hamit adlı kullanıcıdan "34 yaşındayım. Yalova'dayım. Siz?" diye gelen mesajı, "Gerçekten insan inanmak istemiyor varlığınıza.
Aşkım kısmetim çıktı koş" yazarak eşi Sinan Güleryüz'ü etiketledi. Özder'in müzisyen eşi de "Çocuğu da yaptık, geç kaldın kardeş" yorumunda bulundu.
ÖZGE ÖZDER KIZINA DOĞUM GÜNÜNDE ŞARKI YAZDI
Öte yandan; Özge Özder, müzisyen eşi Sinan Güleryüz ve kızları Luna ile Akmerkez'de alışveriş turundaydı. Güleryüz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şarkı müjdesi verdi.
Ünlü oyuncu ise "Kızımın doğum gününe özel şarkı çıkarıyoruz" dedi.
"Annelik nasıl gidiyor?" sorusuna Özge Özder, "Gayet güzel gidiyor, büyütüyoruz yani. 11 Şubat'ta bir yaşında olacak, 10 Şubat'ta kutlayacağız. Bir yaşına kadar nasıl geçti anlamadım" yanıtını verdi.
"KAR BİZİM İÇİN ANLAMLI"
Sinan Güleryüz, karla tanışan kızları Luna için "Şubat çocuğu zaten" dediği sırada eşi, "Zaten kar ile doğmuştu. Geçen sene büyük kar yağdığında doğdu Luna. O yüzden bizim için anlamlı" şeklinde konuştu.
Dizi çekimleri dışında zamanının tümünü evde geçirdiğini belirten ünlü oyuncu, "Sinan'ın da sahneleri oluyor, onun dışında sürekli evde beraberiz" dedi.
"ÖZGE KLİPTE OYNAYACAK"
14 Şubat Sevgililer Günü'nde şarkı çıkaracağını dile getiren Güleryüz, "Evet, bir şeyler çıkaracağız.
Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız yazdı bu şarkıyı, ben seslendirdim, Özge de inşallah klipte güzel bir şekilde boy gösterecek gibi duruyor" açıklamasını yaptı.
"SÖZ VE MÜZİĞİ BANA AİT"
Özge Özder, "Kızımın doğum gününe özel, sözünü ve müziğini benim yaptığım başka bir şarkı daha çıkarıyoruz, çocuk şarkısı. O da Luna'nın doğum gününde çıkacak" dedi.