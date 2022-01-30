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Haberler Magazin Özge Özder kendisine sosyal medyadan mesaj atan kullanıcıyı ifşa etti

Özge Özder kendisine sosyal medyadan mesaj atan kullanıcıyı ifşa etti

Oyuncu Özge Özder, 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da minik kızı Eva Luna'yı kucağına almıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor ve takip ediliyor. Son olarak Özder, kendisine sosyal medyadan mesaj atan kullanıcıyı, eşi Sinan Güleryüz'ü etiketleyerek ifşa etti. Güleryüz'den ise yorum gecikmedi. İşte detaylar...

30.01.2022, 14:11 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022, 14:12

Özge Özder kendisine sosyal medyadan mesaj atan kullanıcıyı ifşa etti

Evli ve bir kız çocuk sahibi olan ünlü oyuncu Özge Özder, sosyal medyadan kendisiyle tanışmak istediğini söyleyen kişiyi ifşa etti.

Özge Özder kendisine sosyal medyadan mesaj atan kullanıcıyı ifşa etti

Oyuncu, Hamit adlı kullanıcıdan "34 yaşındayım. Yalova'dayım. Siz?" diye gelen mesajı, "Gerçekten insan inanmak istemiyor varlığınıza.

Özge Özder kendisine sosyal medyadan mesaj atan kullanıcıyı ifşa etti

Aşkım kısmetim çıktı koş" yazarak eşi Sinan Güleryüz'ü etiketledi. Özder'in müzisyen eşi de "Çocuğu da yaptık, geç kaldın kardeş" yorumunda bulundu.

Özge Özder kendisine sosyal medyadan mesaj atan kullanıcıyı ifşa etti

ÖZGE ÖZDER KIZINA DOĞUM GÜNÜNDE ŞARKI YAZDI

Öte yandan; Özge Özder, müzisyen eşi Sinan Güleryüz ve kızları Luna ile Akmerkez'de alışveriş turundaydı. Güleryüz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şarkı müjdesi verdi.

Özge Özder kendisine sosyal medyadan mesaj atan kullanıcıyı ifşa etti

Ünlü oyuncu ise "Kızımın doğum gününe özel şarkı çıkarıyoruz" dedi.

Özge Özder kendisine sosyal medyadan mesaj atan kullanıcıyı ifşa etti

"Annelik nasıl gidiyor?" sorusuna Özge Özder, "Gayet güzel gidiyor, büyütüyoruz yani. 11 Şubat'ta bir yaşında olacak, 10 Şubat'ta kutlayacağız. Bir yaşına kadar nasıl geçti anlamadım" yanıtını verdi.

Özge Özder kendisine sosyal medyadan mesaj atan kullanıcıyı ifşa etti

"KAR BİZİM İÇİN ANLAMLI"

Sinan Güleryüz, karla tanışan kızları Luna için "Şubat çocuğu zaten" dediği sırada eşi, "Zaten kar ile doğmuştu. Geçen sene büyük kar yağdığında doğdu Luna. O yüzden bizim için anlamlı" şeklinde konuştu.

Özge Özder kendisine sosyal medyadan mesaj atan kullanıcıyı ifşa etti

Dizi çekimleri dışında zamanının tümünü evde geçirdiğini belirten ünlü oyuncu, "Sinan'ın da sahneleri oluyor, onun dışında sürekli evde beraberiz" dedi.

Özge Özder kendisine sosyal medyadan mesaj atan kullanıcıyı ifşa etti

"ÖZGE KLİPTE OYNAYACAK"

14 Şubat Sevgililer Günü'nde şarkı çıkaracağını dile getiren Güleryüz, "Evet, bir şeyler çıkaracağız.

Özge Özder kendisine sosyal medyadan mesaj atan kullanıcıyı ifşa etti

Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız yazdı bu şarkıyı, ben seslendirdim, Özge de inşallah klipte güzel bir şekilde boy gösterecek gibi duruyor" açıklamasını yaptı.

Özge Özder kendisine sosyal medyadan mesaj atan kullanıcıyı ifşa etti

"SÖZ VE MÜZİĞİ BANA AİT"

Özge Özder, "Kızımın doğum gününe özel, sözünü ve müziğini benim yaptığım başka bir şarkı daha çıkarıyoruz, çocuk şarkısı. O da Luna'nın doğum gününde çıkacak" dedi.