Mahkeme kararını verdi! Deniz Akkaya ve Seren Serengil, Selin Ciğerci’ye tazminat ödeyecek

Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldıran Ciğerci, ünlü mankenin açıklamalarına devam etmesi sonucu bir kez daha mahkeme başvurdu. Mahkeme Deniz Akkaya'nın üç gün hapis yatmasına hükmetti.

3 GÜN HAPİS YATTI

Deniz Akkaya'a 24 Ağustos'ta Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Akkaya, buradan polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İnfaz Savcılığı'nda dosya üzerinden işlemleri yapılan Akkaya 3 günlük zorlama hapsinin infazı için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

'SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM'

Deniz Akkaya, söylediklerinin yanlış olmadığını vurgulayarak, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını ifade etti.