Mahkeme kararını verdi! Deniz Akkaya ve Seren Serengil, Selin Ciğerci’ye tazminat ödeyecek

Selin Ciğerci, bir magazin programında kendisini ve eşini hedef aldıkları iddiasıyla Seren Serengil ve Deniz Akkaya'ya dava açmıştı.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, kendisi ve eski eşi Gökhan Çıra'yı hedef gösterdikleri için magazin programı sunucuları Deniz Akkaya ile Seren Serengil'e dava açmıştı. Dava ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kararını açıklayan mahkeme Selin Ciğerci'yi haklı buldu. Mahkeme, Seren Serengil'in 12 bin lira, Deniz Akkaya'nın ise 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Selin Ciğerci, bir magazin programında kendisini ve eşini hedef aldıkları iddiasıyla Seren Serengil ve Deniz Akkaya'ya dava açmıştı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, Ciğerci'nin avukatı Kübranur Aslan ile davalıların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Selin Ciğerci'nin avukatı, "Müvekkilim ağır hakaretlere ve iftiralara uğramıştır. Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.
Davalıların avukatları da davanın reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme Selin Ciğerci'yi haklı buldu. Hürriyet'in haberine göre mahkeme, Seren Serengil'in 12 bin lira, Deniz Akkaya'nın ise 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Sosyal medyaya da konu olan kavgayla ilgili ünlü isimler de paylaşımda bulundu. İşte Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci olayının perde arkası...
Futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına otura Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmiş, takipçilerinden dua istemişti.
Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin bu açıklamasını yorumculuk yaptığı programa taşıdı. Konu hakkındaki düşüncelerini dile getiren Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin eltisi olarak tanıttığı bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.
'İKİ ELİM YAKANDADIR'
"Selin Ciğerci taşıyıcı anneyi evinde tutuyor" iddiaları üzerine canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci, ateş püskürdü. Deniz Akkaya'nın iddialarını yalanlayan Ciğerci, söz konusu kişinin taşıyıcı anne olmadığını, eltisi olduğunu, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi.
Henüz taşıcıyı anne olmadığını söyleyen Selin Ciğerci sadece istediğini dile getirdiğini söyledi.
SEN KENDİNİ MÜGE ANLI MI ZANNEDİYORSUN?
Deniz Akkaya'nın "Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor." sözleri üzerine çileden çıkan Selin Ciğerci, "Sana ne! Sen kendini Müge Anlı mı?" zannediyorsun diyerek tepkisini dile getirdi.
Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldıran Ciğerci, ünlü mankenin açıklamalarına devam etmesi sonucu bir kez daha mahkeme başvurdu. Mahkeme Deniz Akkaya'nın üç gün hapis yatmasına hükmetti.
3 GÜN HAPİS YATTI
Deniz Akkaya'a 24 Ağustos'ta Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Akkaya, buradan polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İnfaz Savcılığı'nda dosya üzerinden işlemleri yapılan Akkaya 3 günlük zorlama hapsinin infazı için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
'SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM'
Deniz Akkaya, söylediklerinin yanlış olmadığını vurgulayarak, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını ifade etti.