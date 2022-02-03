Seren Serengil adeta ateş püskürdü: Bu pislikleri yapmayın!

"İNTİHAR ETSE DAHA MI İYİ?"

Seren Serengil konuşmasında Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'nun sözlerine yanıt olarak "Bir ölüm var aa o ona uğursuz gelmiş. Çok ayıp. İnanın bende de çok ses kaydı var. Bugün konuşulacak şeyler değil ama... Ben haksızlığa tahammül edemiyorum. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bende de rahmetlinin hayatındaki herkes için söylediği önemli şeyler var susuyorum.