Seren Serengil adeta ateş püskürdü: Bu pislikleri yapmayın!

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de kendisine ait olan balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırıya uğramış ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Her geçen gün Şafak Mahmutyazıoğlu'nun cinayetine ilişkin yeni gelişmeler kaydediliyor ve konuşuluyor. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'in daima yanında olan yakın arkadaşı Seren Serengil, Erken hakkında sert ifadelerde bulunan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya sunucusu olduğu programda adeta ateş püskürdü. Serengil, "Eteğimdeki taşları dökmek zorunda olmak istemiyorum. İftira atıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de kendisine ait olan balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Türkiye'yi sarsan olayla ilglili geniş çaplı operasyon başlatıldı. 19 adrese şafak operasyonu yapıldı. Aralarında tetiği çeken Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Ünlü sunucu Ece Erken eşinin ölümüyle adeta yıkıldı. Ünlü avukatın ölümü sevenlerini yasa boğdu.Eşini kara toprağa veren Ece Erken, büyük üzüntü yaşadı. İlaçlarla ayakta duran ünlü sununcu yakın arkadaşı Seren Serengil yeni açıklamalar yaptı.
Seren Serengil sunucusu olduğu programın canlı yayınında Ece Erken ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. Erken'in annesinin ilaçları sakladığını söyleyen Serengil "Annesi ilaç vermek istemiyor. İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor tuvalette düşüyor oralardan alıp içiyor. Kendinde değil" dedi.
Serengil, "Ece yaşamak istemiyor. Canımız acıyor elimizden bir şey gelmiyor, bir şey söylemek istemiyor. Bak Demet de her gün orada. Ece bir tek Şafak'ı kaybetmiş bunun derdinde. Korkunç vaziyette" ifadelerini kullandı.
"İNTİHAR ETSE DAHA MI İYİ?"
Seren Serengil konuşmasında Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'nun sözlerine yanıt olarak "Bir ölüm var aa o ona uğursuz gelmiş. Çok ayıp. İnanın bende de çok ses kaydı var. Bugün konuşulacak şeyler değil ama... Ben haksızlığa tahammül edemiyorum. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bende de rahmetlinin hayatındaki herkes için söylediği önemli şeyler var susuyorum.
"İFTİRA ATIYORSUNUZ!"
Yazıktır bu kızı yaralamayın. Eteğimdeki taşları dökmek zorunda olmak istemiyorum. İftira atıyorsunuz. Avukat mafyanın herkesin avukatlığını yapar. Bu pislikleri yapmayın bu terbiyesizliği yapmayın" dedi.
Arto ise "İntihar ederse daha mı rahat edersiniz" diyerek sitem etti. Seren Serengil ise "Ona haksızlık yapan beni karşısında bulur" dedi.