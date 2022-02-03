Haberler Magazin Yiğit Marcus Aral ve Kerem Kamışlı davasında flaş gelişme! Şevval Şahin tanık olarak dinlendi

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, özel hayatları bir hayli hareketli ve gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl Yiğit Marcus Aral, ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin ile buluşan Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize atmıştı. Yiğit Marcus Aral hakkında 'olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'tehdit', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. O davayla ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Şevval Şahin tanık olarak dinlendi. Şahin olaydan ötürü çok üzgün ve şokta olduğunu belirterek, "Olayı kızıştıran Kerem'di. Olayların buraya geleceği asla aklıma gelmezdi" dedi.