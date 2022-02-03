Yiğit Marcus Aral ve Kerem Kamışlı davasında flaş gelişme! Şevval Şahin tanık olarak dinlendi

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'den ayrıldıktan sonra kıskançlık krizine giren ve eski sevgilisinin Sabancılar'ın torunu Kerem Kamışlı'yla yemek yediği mekanda dehşeti yaşatan Yiğit Marcus Aral'ın başı fena halde derde girmişti.
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, özel hayatları bir hayli hareketli ve gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl Yiğit Marcus Aral, ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin ile buluşan Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize atmıştı. Yiğit Marcus Aral hakkında 'olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'tehdit', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. O davayla ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Şevval Şahin tanık olarak dinlendi. Şahin olaydan ötürü çok üzgün ve şokta olduğunu belirterek, "Olayı kızıştıran Kerem'di. Olayların buraya geleceği asla aklıma gelmezdi" dedi.
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'den ayrıldıktan sonra kıskançlık krizine giren ve eski sevgilisinin Sabancılar'ın torunu Kerem Kamışlı'yla yemek yediği mekanda dehşeti yaşatan Yiğit Marcus Aral'ın başı fena halde derde girmişti.
Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yiğit Marcus Aral hakkında 'Olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'Tehdit', 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'Hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
ŞEVVAL ŞAHİN TANIK OLARAK DİNLENDİ
Duruşmaya sanık Yiğit Marcus Aral ve müşteki Kerem Kamışlı katılmazken taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Şevval Şahin ise tanık sıfatıyla duruşmaya katılarak ifade verdi.
'SENİ İSTER ÜLKEYE SOKARIM İSTER SOKMAM' İDDİASI
Duruşmaki ifadesinde tanık Şevval Şahin, 'Kerem benim arkadaşımdı. Restoranda sohbet ederken Yiğit hakkında konuşuyorduk. Ben de Yiğit'i tanıdığımı ve agrasif biri olmadığını söyledim. Sonra Yiğit geldi ve yanımıza oturdu. Özür dileyerek bir şey sormak istediğini söyledi. Ben Yiğit'e 'Kerem yüzünden ayrılmadık ben kendim istedim' dedim.
Yiğit de Kerem'e 'Fırsatçısın' dedi. Ardından Kerem 'Türkiyede'deki uçakların yüzde 30'u benim. Ben istersem seni ülkeye sokarım istersem sokmam' dedi. Ardından da garsonu çağırarak Yiğit'i masadan kaldırmasını istedi' şeklinde konuştu.
GÖZYAŞLARIYLA YAŞADIKLARINI ANLATTI
İfadesinin devamında Şahin, gözyaşlarını tutamayarak 'İkisi itişmeye başladılar ve Kerem dengesini kaybederek sandalyeyle denize düştü. Ben Yiğit'e 'Ne yapıyorsun sen' derken Kerem denizden çıkmıştı. Ardından Yiğit gitti ve Kerem'le ikimizi bir odaya aldılar. Ben de çok üzüldüm, rencide edici bir durum, şok içindeydim.
Olay direk magazine yayıldı. Yiğit bir arkadaşımıza videoyu atmış o da magazine vermiş. Ben karakola gittiğimde ifademi okumadan imzaladım. Sonradan yanlışlıklar olduğunu gördüm ve tekrar ifade vermeye gittim. Olayı kızıştıran Kerem'di. Olayların buraya geleceği asla aklıma gelmezdi' dedi.
SANIKLA YENİDEN BİR ARADA
Ardından müşteki avukatın Şevval Şahin'e sanıkla sevgili olup olmadıklarını sorması üzerine Şahin, 'Evet sevgiliyiz' yanıtı verdi. Restoranda çalışan bir garson ise tanık olarak alınan ifadesinde 'Müştekiyle Şevval Şahin restorandaydı. Sanık gelerek yanlarına oturdu. Bir süre sonra sanık 'Seni burada yaşatmam' diyerek sandalyeyle beraber müştekiyi denize attı. Müşteki çıktığındaysa sanık hala hem müştekiye hem de Şevval Şahin'e küfür ediyordu. Biz de sanığı restorandan çıkardık' dedi.
MASAYA BAKAN GARSONLA ESKİ GÜZEL ARASINDA GERGİN ANLAR
Diğer bir tanık olan Kemal K. ise olayın geçtiği masaya bakan garson olduğunu belirterek 'Şevval Hanım ve müşteki otururken sanık geldi. Bir şey yiyip yemeceğimi sorduğumda birazdan kalkacağını söyledi. Sonrasında müşteki beni çağırarak 'Şahsı masamdan kaldırır mısınız' dedi sanık da 'Sen kimsin de beni kaldırıyorsun' diyerek müştekiyi sandalyeyle birlikte denize attı.
Sonrasında sanık hem Şevval Hanıma hem de müştekiye küfürler ediyordu. Çektiği videoya da ben engel oldum ve kendisini dışarı çıkardım' beyanlarında bulundu. Bunun üzerine Şevval Şahin yeniden söz alarak 'Yiğit sandalyeyle asla tutup atmadı. Kerem sandalyeyle birlikte düştü' ifadelerini kullandı.
TARAF AVUKATLARI SAVAŞTI
Müşteki avukatı beyanında 'Sanığın bu olayı kasten ve bizzat yaptığı bellidir. Şevval Şahin olaydan 8 ay sonra duruşmadaki ifadesinde gerçekleri söylememektedir. Çünkü sanıkla aralarındaki ilişki tekrar başlamıştır' derken sanık avukatı ise 'Müvekkilim bu durumdan dolayı mağduriyet yaşamaktadır. Amerikada vatandaşlık başvurusu vardır ve sıkıntıya düşmektedir. Yakalama emrinden dolayı ülkeye gelememektedir' diyerek sanığın beraatini talep etti. Mahkeme ise davanın ertelenmesine karar verdi.