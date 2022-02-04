Arda Kural açıkladı: Savaşı kazandım, artık geri dönüyorum!

2000'li yılların sevilen oyuncusu Arda Kural, bir film galasında görüntülendi. Psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Kural, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
Bir dönemler ekranların aranan yakışıklı yüzü olan;'Lise Defteri', 'Eyvah Kızım Büyüdü', 'Kuzenlerim', 'Emret Komutanım' gibi dizilerden hatırlayacağınız oyuncu Arda Kural, bir film galasında görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Kural, samimi açıklamalarda bulundu. Yerli Leonardo DiCaprio, "Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum." diyerek müjdeli haberi verdi.
2000'li yılların sevilen oyuncusu Arda Kural, bir film galasında görüntülendi. Psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Kural, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
41 yaşındaki oyuncu Arda Kural, sevenlerine müjdeli haberi vererek şu ifadeleri kullandı:
"Ticaret ve yazdığım birkaç senaryo var, onlarla uğraşıyoruz. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şu an için bir şey söylemek istemiyorum…"
"ARTIK GERİ DÖNÜYORUM"
"Geçmişte bana herkes tavır almıştı birden bire, o dönem birlikte çalıştığımız yapımcı Mustafa Altıoklar nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum."
YILLAR SONRA GELEN SARP LEVENDOĞLU İTİRAFI
Öte yandan; Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise 'Emret Komutanım' ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, yaşadığı zor günleri atlattı.
Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Arda Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü. 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, Habertürk'ten Aytekin Teker'e konuştu. Ünlü oyuncu, kariyerinin zirvesinde iken bazı isimler tarafından kıskanıldığını ve yalnız bırakıldığını dile getirdi.
Artık kendini iyi hissettiğini söyleyen Kural, yaşadığı dönemleri sıkıntılı değil, katı dönemler olarak niteledi. Son olarak 'Tutunamayanlar' adlı dizide rol alan Kural, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:Her şeyi kendime döndürdüğüm ya da her şeyin bana ters döndüğü zamanlardı.
Tanımlanması zor. Şöhretle bir şeyler değişiyordu hayatımda. İdrak boyutunda yüksek düşüncelere eriştim. Yükseldikçe derinleştim ve bu bakış açısıyla hayatta zor yer bulmaya başladım. Hayatı incelemeye başladım. Felsefe ve edebiyatla çok ilgilendim. Sorguladım. Kendimi yeniden bulup bu hayata adapte etmeye çalıştım."
Kural, "Kızgın ya da kırgın olduğunuz birileri var mı?" sorusuna; "Emre Komutanım dönemindeki bazı oyuncu arkadaşlarıma kırgınım. Sarp Levendoğlu ve Ufuk Özkan" yanıtını verdi ve sözlerine şöyle devam etti:
"Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyorum. Sette, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı. Yani benden rol çalmaya çalıştılar. 'Ben de sizden daha fazlayım' gibi garip tavırlara girmedim. Hiçbir zaman unutamayacağım. Sette beni yalnız bıraktılar. Zaten benim hayata karşı rahatsızlıklarımdan biri de orada başladı. Kıskanmayı anlarım ama göz göre göre sindirme politikası çok yanlıştı."
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde geçen 20 günü anlatan oyuncu, "Yazılanlar gibi şizofren değil, psikozdum. Hastane iyi geldi tabi. Çok korkulacak bir şey değil. Duygusal bir yapım vardı, içimde çözemediğim problemleri çözmeye yardımcı oldu. Kendimi bulabildim, memnunum" ifadelerini kullandı.
"O zamanlar kendimi yalnızlığa çektim" diyen Kural, kendisini hastanede ziyaret eden tek kişiyi de açıkladı. Kural, "Kendi içimde çözebileceğim bir problemim vardı. Şu dönemde ise konuştuğum bir kişi yok. Ama Ece Erken'i çok severim. Beni hastanede ziyaret eden tek kişi. Ece bir tanedir" şeklinde konuştu.