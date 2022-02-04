Zor günleri geride bıraktı! Seren Serengil son sağlık durumunu açıkladı

"Çocuk yapmaktan vazgeçtim yapamıyorum da zaten. Ben aile olmak istediğim için çocuk olsun istedim ama olmadı, evlenmeyi de düşünmüyorum artık. Evlilik de bitti. Hep üzüyor onu düşünmek üzülmek istemiyorum, mutlu olmak istiyorum. Hep çocuk olsun istedim ama olmadı."