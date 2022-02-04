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Haberler Magazin Zor günleri geride bıraktı! Seren Serengil son sağlık durumunu açıkladı

Zor günleri geride bıraktı! Seren Serengil son sağlık durumunu açıkladı

50 yaşındaki ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, kilo vermek uğruna yaptırdığı ameliyat sonrasında Dumping Sendorumuna yakalanmış, 70 kilodan 43,5 kiloya kadar düşmüş ve sağlığını günden güne kaybetmişti. Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil geçtiğimiz günlerde 'geri dönüşüm' ameliyatı olmuştu. Taburcu olduktan sonra ekranlara geri dönen Serengil, Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Serengil, özel hayatı ve son sağlık durumu üzerine merak edilenlerden bahsetti.

04.02.2022, 11:39 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022, 11:40

Zor günleri geride bıraktı! Seren Serengil son sağlık durumunu açıkladı

Zayıflama ameliyatı sonrası dumping sendromuna yakalanıp 43 kiloya kadar düşen ve geçtiğimiz ay zorlu bir operasyon geçirip sağlığına kavuşan Seren Serengil, artık kendisi için evlilik ve çocuk yapmak defterinin kapandığını söyledi.

Zor günleri geride bıraktı! Seren Serengil son sağlık durumunu açıkladı

Nişantaşı'nda görüntülenen Seren Serengil, sahnelere dönme kararı aldığını ve Batum sahnesinde dekolte kıyafet giyeceğini ancak dekoltenin dozunda olması gerektiğini savundu.

Zor günleri geride bıraktı! Seren Serengil son sağlık durumunu açıkladı

Milliyet'in haberine göre; Serengil şöyle konuştu; "Bizim 90'lı yılların sanatçıları geri döndü çünkü biz iş yapıyorduk.

Zor günleri geride bıraktı! Seren Serengil son sağlık durumunu açıkladı

Sibel, Hülya döndü bunlar o zaman benim rakiplerimdi. Teklif geldi Batum'dan bir otelde çıkacağım önce, tozumu orada atacağım ardından İstanbul'da sahnede olacağım.

Zor günleri geride bıraktı! Seren Serengil son sağlık durumunu açıkladı

Dekolte hep olur olmasında sorun yok, yerinde ve dozunda olması gerektiği gibi. Zaten ben popçu değil, solistim.

Zor günleri geride bıraktı! Seren Serengil son sağlık durumunu açıkladı

Uzun elbise giyiyorum tabii onda da dekolteler olacak çok severim karşı değilim. Aileler geliyorlar ya sizi seyretmeye yani olması gerektiği kadar."

Zor günleri geride bıraktı! Seren Serengil son sağlık durumunu açıkladı

Geçtiğimiz ay geçirdiği operasyon sonrası ölümün kıyısından döndüğünü anlatan Serengil, ameliyat sonrası üç kilo aldığı için çok mutlu olduğunu da sözlerine ekleyip, "Şu an belki aranızda olmayabilirdim.

Zor günleri geride bıraktı! Seren Serengil son sağlık durumunu açıkladı

Üç kilo aldım otuz kilo almış gibi seviniyorum. Kıyısından döndüm yani. Bağırsağı tekrar yerine getirdiler güzel bir ameliyat getirdim, o bayılmalarım da kalmadı" dedi.

Zor günleri geride bıraktı! Seren Serengil son sağlık durumunu açıkladı

Seren Serengil bir ara sözün evlilik konusuna gelmesiyle artık kendisi için evlilik defterinin kapandığını ve çocuk sahibi olmaktan vazgeçtiğini söyleyip sözlerini şöyle devam etti:

Zor günleri geride bıraktı! Seren Serengil son sağlık durumunu açıkladı

"Çocuk yapmaktan vazgeçtim yapamıyorum da zaten. Ben aile olmak istediğim için çocuk olsun istedim ama olmadı, evlenmeyi de düşünmüyorum artık. Evlilik de bitti. Hep üzüyor onu düşünmek üzülmek istemiyorum, mutlu olmak istiyorum. Hep çocuk olsun istedim ama olmadı."