Serkan Çayoğlu’ndan sevgilisi Özge Gürel’e romantik doğum günü kutlaması!

2015 yılında 'Kiraz Mevsimi' adlı dizinin setinde tanışan daha sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çiftinin mutlu birliktelikleri devam ediyor.
Rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alıyor. Yedi yıl önce birliktelikleri başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, aşklarını doludizgin yaşıyor. Son olarak Serkan Çayoğlu, sevgilisi Özge Gürel'in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.
2015 yılında 'Kiraz Mevsimi' adlı dizinin setinde tanışan daha sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çiftinin mutlu birliktelikleri devam ediyor.
ABD'DE EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ
Yaz aylarında çıktıkları Amerika tatilinde Özge Gürel'e sürpriz yaparak evlenme teklif eden Serkan Çayoğlu, "evet" yanıtıyla havalara uçmuştu.
Serkan Çayoğlu'nun sevgilisi Özge Gürel'in parmağına taktığı özel tasarım pırlanta yüzüğün fiyatının ise 370 bin lira olduğu öğrenilmişti.
"HABERLER DOĞRU"
Evlilik teklifinin ardından uzun yıllardır birlikte olan oyuncu çiftin, yaz aylarında nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk açıklama ikiliden Özge Gürel'den gelmişti.
Yeni dizisinin çekimlerinde objektiflere yansıyan Gürel, konuyla ilgili; "Evet doğrudur. Yazın olacak ama tarihi net olarak belli değil. Serkan'ın işleri yeni bitti. Benim işim yeni başladı. Bir türlü bir araya gelip organizasyon yapmadık" ifadelerini kullanmıştı.
"SENİN BANA NASİP OLMAN"
Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan çiftten Özge Gürel 35 yaşına bastı. Serkan Çayoğlu da sevgilisinin yeni yaşını Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla kutladı.
Gürel'e "İyi ki doğdun sevgilim" diyen Çayoğlu, Nazım Hikmet'ten alıntı yaptı ve paylaşımına; "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" notunu düştü.
ÖZGE KAYITSIZ KALMADI
Altı yıllık sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Gürel ise Çayoğlu'na; "Çok ama öyle böyle değil" şeklinde karşılık verdi.