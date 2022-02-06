Serkan Çayoğlu’ndan sevgilisi Özge Gürel’e romantik doğum günü kutlaması!

Yeni dizisinin çekimlerinde objektiflere yansıyan Gürel, konuyla ilgili; "Evet doğrudur. Yazın olacak ama tarihi net olarak belli değil. Serkan'ın işleri yeni bitti. Benim işim yeni başladı. Bir türlü bir araya gelip organizasyon yapmadık" ifadelerini kullanmıştı.