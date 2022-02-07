Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından eşini ve oğlunu ilk kez paylaştı! Görenler şaştı kaldı

"Sıfır Bir" adlı dizide 'Cio' karakteriyle tanınan Cihangir Ceyhan, daha sonra Çukur'a dahil olmuş ve geniş bir hayran kitlesi yaratmıştı.
Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışan oyuncunun evli ve bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Ceyhan'ın aile pozları sosyal medyayı salladı.
"Sıfır Bir" adlı dizide 'Cio' karakteriyle tanınan Cihangir Ceyhan, daha sonra Çukur'a dahil olmuş ve geniş bir hayran kitlesi yaratmıştı.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan, "Alev Alev" dizisinden sonra Camdaki Kız'a dahil olan başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan sosyal medyayı salladı.
Cihangir Ceyhan ilk kez özel hayatıyla ilgili bir fotoğraf paylaşınca sosyal medya yıkıldı.
Ceyhan, İlhan Cihangir'in 1 yaşını kutladı.
Yakışıklı oyuncunun oyuncunun evli ve çocuklu olduğu iddiası gündeme geldi.
Yakışıklı oyuncu bazı fotoğraflarını paylaşıp "İlhan Cihangir'imiz 1 yaşında. Rabbim sana sağlık afiyet versin evladım. Hızır yoldaşın olsun… Allah sana ilim irfan bahşetsin" notunu düştü.
PAYLAŞIMI YORUMLARA KAPATTI
Bu zamana kadar Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda herhangi bir gizleme yapmayan Cihangir Ceyhan, ailesiyle pozlarını yorumlara kapattı.
Ceyhan'ın paylaşımı kısa sürede 227 binden fazla beğeni aldı.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun pozlarını görenler "Yok artık evli mi?" yorumlarında bulundu.
Bazı takipçiler ise bu miniğin ünlü oyuncunun yeğeni olduğunu söyledi.