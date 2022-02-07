Haberler Magazin Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından eşini ve oğlunu ilk kez paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışan oyuncunun evli ve bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Ceyhan'ın aile pozları sosyal medyayı salladı.