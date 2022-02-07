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Haberler Magazin Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından eşini ve oğlunu ilk kez paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından eşini ve oğlunu ilk kez paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışan oyuncunun evli ve bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Ceyhan'ın aile pozları sosyal medyayı salladı.

07.02.2022, 11:11 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022, 11:12

Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından eşini ve oğlunu ilk kez paylaştı! Görenler şaştı kaldı

"Sıfır Bir" adlı dizide 'Cio' karakteriyle tanınan Cihangir Ceyhan, daha sonra Çukur'a dahil olmuş ve geniş bir hayran kitlesi yaratmıştı.

Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından eşini ve oğlunu ilk kez paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan, "Alev Alev" dizisinden sonra Camdaki Kız'a dahil olan başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan sosyal medyayı salladı.

Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından eşini ve oğlunu ilk kez paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Cihangir Ceyhan ilk kez özel hayatıyla ilgili bir fotoğraf paylaşınca sosyal medya yıkıldı.

Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından eşini ve oğlunu ilk kez paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Ceyhan, İlhan Cihangir'in 1 yaşını kutladı.

Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından eşini ve oğlunu ilk kez paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Yakışıklı oyuncunun oyuncunun evli ve çocuklu olduğu iddiası gündeme geldi.

Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından eşini ve oğlunu ilk kez paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Yakışıklı oyuncu bazı fotoğraflarını paylaşıp "İlhan Cihangir'imiz 1 yaşında. Rabbim sana sağlık afiyet versin evladım. Hızır yoldaşın olsun… Allah sana ilim irfan bahşetsin" notunu düştü.

Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından eşini ve oğlunu ilk kez paylaştı! Görenler şaştı kaldı

PAYLAŞIMI YORUMLARA KAPATTI

Bu zamana kadar Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda herhangi bir gizleme yapmayan Cihangir Ceyhan, ailesiyle pozlarını yorumlara kapattı.

Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından eşini ve oğlunu ilk kez paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Ceyhan'ın paylaşımı kısa sürede 227 binden fazla beğeni aldı.

Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından eşini ve oğlunu ilk kez paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun pozlarını görenler "Yok artık evli mi?" yorumlarında bulundu.

Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından eşini ve oğlunu ilk kez paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Bazı takipçiler ise bu miniğin ünlü oyuncunun yeğeni olduğunu söyledi.