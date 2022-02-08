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Haberler Magazin Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'dan aşk dolu paylaşım

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'dan aşk dolu paylaşım

32 yaşındaki oyuncu Alp Navruz, 'Ada Masalı' dizisindeki partneri 29 yaşındaki Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadıkları iddialarını geçtiğimiz aylarda kabul etmişti. Böylelikle bir set arkadaşlığının daha aşka dönüştüğünü görmüştük. Yakışıklı oyuncu, magazin gündeminde günlerce konuşulan itirafın ardından güzeller güzeli sevgilisiyle birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Aşkları doludizgin devam eden ikilinin bu paylaşımı adeta sosyal medyayı salladı.

08.02.2022, 13:55 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022, 13:56

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan aşk dolu paylaşım

'Ada Masalı' dizisindeki arkadaşlığı kısa süre sonra aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan aşk dolu paylaşım

Geçtiğimiz günlerde takıntılı hayran haberleri ile gündeme gelen oyuncu Ayça Ayşin Turan, sevgilisi Alp Navruz ile araba selfiesi çektirdi.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan aşk dolu paylaşım

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ikilisinden yeni poz geldi.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan aşk dolu paylaşım

Dizi bittikten sonra aşklarını ilan eden ikili, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan aşk dolu paylaşım

Turan ve Navruz arabanın içinde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan aşk dolu paylaşım

Sevgilisinin kendisine sarıldığı kareyi yayınlayan Navruz, "Dikkatli sür" diye yazarak, kalp emojisi koydu.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan aşk dolu paylaşım

Öte yandan, ünlü oyuncu Alp Navruz, geçtiğimiz günlerde 32 yaşına girdi. İddiaya göre; Ayça Ayşin Turan, oyunculuğun yanı sıra Edebiyat ile ilgilenen sevgilisi Alp Navruz'a doğum günü hediyesi olarak sürpriz bir jestte bulundu.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan aşk dolu paylaşım

Ayça Ayşin Turan, sevgilisi adına popüler bir yayınevi ile anlaştı. Sevgilisinin bu jesti karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Navruz, uzun yıllardır yazdığı şiirlerini kitap haline getirebilecek.