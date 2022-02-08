Haberler Magazin Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'dan aşk dolu paylaşım

32 yaşındaki oyuncu Alp Navruz, 'Ada Masalı' dizisindeki partneri 29 yaşındaki Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadıkları iddialarını geçtiğimiz aylarda kabul etmişti. Böylelikle bir set arkadaşlığının daha aşka dönüştüğünü görmüştük. Yakışıklı oyuncu, magazin gündeminde günlerce konuşulan itirafın ardından güzeller güzeli sevgilisiyle birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Aşkları doludizgin devam eden ikilinin bu paylaşımı adeta sosyal medyayı salladı.