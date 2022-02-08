Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan aşk dolu paylaşım

'Ada Masalı' dizisindeki arkadaşlığı kısa süre sonra aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.
32 yaşındaki oyuncu Alp Navruz, 'Ada Masalı' dizisindeki partneri 29 yaşındaki Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadıkları iddialarını geçtiğimiz aylarda kabul etmişti. Böylelikle bir set arkadaşlığının daha aşka dönüştüğünü görmüştük. Yakışıklı oyuncu, magazin gündeminde günlerce konuşulan itirafın ardından güzeller güzeli sevgilisiyle birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Aşkları doludizgin devam eden ikilinin bu paylaşımı adeta sosyal medyayı salladı.
'Ada Masalı' dizisindeki arkadaşlığı kısa süre sonra aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde takıntılı hayran haberleri ile gündeme gelen oyuncu Ayça Ayşin Turan, sevgilisi Alp Navruz ile araba selfiesi çektirdi.
Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ikilisinden yeni poz geldi.
Dizi bittikten sonra aşklarını ilan eden ikili, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.
Turan ve Navruz arabanın içinde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Sevgilisinin kendisine sarıldığı kareyi yayınlayan Navruz, "Dikkatli sür" diye yazarak, kalp emojisi koydu.
Öte yandan, ünlü oyuncu Alp Navruz, geçtiğimiz günlerde 32 yaşına girdi. İddiaya göre; Ayça Ayşin Turan, oyunculuğun yanı sıra Edebiyat ile ilgilenen sevgilisi Alp Navruz'a doğum günü hediyesi olarak sürpriz bir jestte bulundu.
Ayça Ayşin Turan, sevgilisi adına popüler bir yayınevi ile anlaştı. Sevgilisinin bu jesti karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Navruz, uzun yıllardır yazdığı şiirlerini kitap haline getirebilecek.