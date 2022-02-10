Hakan Sabancı ile adı aşk iddialarına karışan Dilara Aksüyek aşk sorularını yanıtsız bıraktı

'Arka Sokaklar'ın 'Tekin'i Onur Bay ile ilişkisini noktaladıktan sonra iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme oyuncu Dilara Aksüyek, önceki gün Cihangir'de yürürken objektiflere yansıdı.
30 yaşındaki iş insanı Hakan Sabancı, geçtiğimiz aylarda 34 yaşındaki oyuncu Dilara Akyüsek ile Sarıyer'de bir mekanda görüntülenmiş ve haklarında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Bu olay magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili bu haberi yalanlasalar da yeniden birlikte görüntülenmişlerdi. Dilara Aksüyek, önceki gün Cihangir'de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Basın mensuplarının aşk sorularını ise geçiştirdi.
'Arka Sokaklar'ın 'Tekin'i Onur Bay ile ilişkisini noktaladıktan sonra iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme oyuncu Dilara Aksüyek, önceki gün Cihangir'de yürürken objektiflere yansıdı.
Köpeği ile gezmeye çıkan 34 yaşındaki oyuncu, sorulan sorulara "Sonra konuşuruz" diyerek evine doğru gitti.
"ARKADAŞIMIZIN DOĞUM GÜNÜNE GELDİK"
Öte yandan Hakan Sabancı ve Dilara Aksüyek, geçtiğimiz ay Cihangir'de bir arkadaşlarının doğum gününü kutlayacakları mekana girerken görüntülenmişti.
İkili, Hakan Sabancı'nın aracından inince bir anda basın mensuplarını karşılarında gördü. Muhabirlerin, "Uzun süredir aşk iddiaları var. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Sabancı, "Arkadaşız, aramızda aşk yok" demişti.
Aksüyek ise iş insanına katılarak, "Daha önce de dediğim gibi aşk yok, arkadaşımızın doğum gününe geldik" şeklinde konuşmuştu.