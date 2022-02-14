Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun ile eşi Volkan Arslan evliliklerinde zor günler geçiriyor

"Böyle mutlu görünen evliliklere çok da kanmayın. Dört duvar arasında ne yaşandığını kimse bilemez. Çok mutlu olduğunu düşündüğüm bir çift daha vardı; Aylin Coşkun ve eşi. En son kadını bir balıkçıda hıçkıra hıçkıra ağlarken gördüm. Yakında onlar da boşanırsa şaşırmam."