Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun ile eşi Volkan Arslan evliliklerinde zor günler geçiriyor

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 2019 Eylülde 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile evlenmişti. İddiaya göre ikilinin evliliği zor günler geçiriyormuş.
Şarkıcı Aylin Coşkun 15 yıldır birlikte olduğu iş insanı Volkan Arslan ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlilikleri ve aşklarıyla gözde çiftler arasında gösterilen ikili hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Aylin Coşkun ve Volkan Arslan arasında sorunlar yaşandığı ve ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı söylendi.
Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 2019 Eylülde 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile evlenmişti. İddiaya göre ikilinin evliliği zor günler geçiriyormuş.
15 yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Aylin Coşkun ve Volkan Aslan çiftinin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Hürriyet'in haberine göre; İddiayı ortaya atan, bir Instagram kullanıcısı.
O kişi şu sıralar magazin gündeminden düşmeyen iki çocuk sahibi çift Alişan ile Buse Varol'un boşanma haberini konu alan bir paylaşımın altına şu yorumu yazdı:
"Böyle mutlu görünen evliliklere çok da kanmayın. Dört duvar arasında ne yaşandığını kimse bilemez. Çok mutlu olduğunu düşündüğüm bir çift daha vardı; Aylin Coşkun ve eşi. En son kadını bir balıkçıda hıçkıra hıçkıra ağlarken gördüm. Yakında onlar da boşanırsa şaşırmam."
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen şarkıcı Aylin Coşkun, 2019 yılında dünyaevine girdiği Volkan Aslan ile mutlu evliliğinden kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.
Instagram'da 486 bin takipçisi bulunan ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıl flört ettikten sonra nikah masasına oturduğu eşinden gelen büyük jesti takipçileri ile paylaşmıştı.
Yeni yaşını kutlayan Coşkun'a en büyük sürpriz eşinden geldi. Coşkun'un doğum gününde eşi yüzünü koluna dövme olarak yaptırmıştı.
Coşkun eşinin fotoğrafını 486 bin takipçili hesabından 'Kocişim sürpriz yapıp yüzümü koluna dövdürmüş.' notuyla paylaştı.