Gülşah Saraçoğlu’nun Demet Akalın’a kırgınlığı geçmiyor

"İKİ TARAFI DA UYARMIŞTIM"



Demet Akalın, "Çok üzüldüm, çünkü iki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı benim çok yakın arkadaşım, onlar yine bu durumu atlatırlar. Tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu. İki gündür uyuyamıyorum, çok etkilendim" ifadelerini kullanmıştı.