Gülşah Saraçoğlu’nun Demet Akalın’a kırgınlığı geçmiyor

10 Eylül'de boşandığı Selin Ciğerci'ye evlilik teklif eden Gökhan Çıra, geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda doğum günü için parti düzenledi. Gülşah Saraçoğlu da partiye katılanlar arasındaydı.
Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın doğum günü partisine katılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen modacı Gülşah Saraçoğlu, Demet Akalın'ın açıklama yapması üzerine arkadaşına tekrardan kırıldığını dile getirdi ve "Ona mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim ve kendisini asla affetmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
10 Eylül'de boşandığı Selin Ciğerci'ye evlilik teklif eden Gökhan Çıra, geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda doğum günü için parti düzenledi. Gülşah Saraçoğlu da partiye katılanlar arasındaydı.
Ünlü modacı, arabadan inerken elindeki çantanın zinciri koptu ve boynundan yere düştü. Küçük bir şaşkınlık yaşayan modacı, ardından çantasını yerden aldı.
Muhabirler ile kısa süreli sohbet eden 40 yaşındaki modacı, "Bu mutlu günlerinde arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim" açıklamasını yaptı.
"TUVALETE GİDERKEN YERE DÜŞTÜM"
Geçtiğimiz hafta verdiği röportajda çenesini tutan ve konuşmakta güçlük çeken Saraçoğlu için "Estetik mi yaptırdı?" yorumları yapılmıştı. Hürriyet'in haberine göre; Bunun hatırlatılması üzerine "Estetik yaptırmadım, yere düştüm. Tuvalete giderken yerler kaygandı, ayağım kaydı ve düştüm" dedi.
"Demet Hanım'a dava açacaktınız son durum nedir? Demet Hanım ile tekrardan barışır mısınız?" sorusuna ünlü isim, "Ona mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim ve kendisini asla affetmeyeceğim" yanıtını verdi.
"ASLA AFFETMEYECEĞİM"
Saraçoğlu, şarkıcı Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddiası sonrası Demet Akalın'ın kendisi için yaptığı açıklamalardan dolayı dava açacağını söylemişti.
"İKİ TARAFI DA UYARMIŞTIM"
Demet Akalın, "Çok üzüldüm, çünkü iki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı benim çok yakın arkadaşım, onlar yine bu durumu atlatırlar. Tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu. İki gündür uyuyamıyorum, çok etkilendim" ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Deha Bilimlier'in, eşi Aslı Bilimlier'i, kendisini dinlemeye gelen Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddia edilmişti. Bilimlier, Saraçoğlu ile yakınlaştıkları iddiasını reddetmiş ve eşinden özür dilemişti.
Geçtiğimiz günlerde Ulus'ta bir mekandan çıkarken görüntülenen Gülşah Saraçoğlu ise Deha Bilimler'le ilgili soruları "Öpüyorum" diyerek geçiştirip, aracına binmişti.