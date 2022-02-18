Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor

"MİDEMİ BULANDIRAN ŞEYLER VAR"



Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup ise şu ifadeleri kullanmıştı; "Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim."