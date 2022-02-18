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Haberler Magazin Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor

Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile 2008 yılında evlenmiş, iki çocukları olmuş, 2018 yılında ise boşanmıştı. Son zamanlarda eski eşiyle nafaka yüzünden davalık olan Sandal'ın uzun süredir sosyetik güzel Melis Sütşurup ile birlikte ve evlenecekleri de biliniyor. Nikah masasına oturmak için hazırlık yapan çift, düğün tarihini netleştirdi. Müjdeli haberi, sosyetik güzel sosyal medya hesabından duyurdu.

18.02.2022, 14:22 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022, 14:23

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor

Geçtiğimiz aylarda kısa bir ayrılık yaşasalar da 2020 yılında ilişkilerine bir şans daha tanıyan popçu Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un aşkı tam gaz devam ediyor. Çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Sosyetik güzel, sosyal medya hesabından nikah davetiyesini paylaştı. Çiftin, 10-12 Haziran arasında iki gün sürecek bir düğün töreni planladığı görüldü. Takipçilerinden evlilik hazırlıklarına başlayan Sütşurup ile Sandal'a çok sayıda, "Mutluluklar" mesajı yağdı.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor

Sandal, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Melis San... yükleniyor' bakışları..." notuyla yayınlayarak, yakın zamanda nikah masasına oturacaklarının sinyalini vermişti.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor

Melis Sütşurup ile haklarında çıkan 'evlilik' haberlerini doğrulayan Mustafa Sandal, "Evet birtakım hazırlıklar yapıyoruz ancak tarih konusunda henüz net bir şey yok" açıklamasını yapmıştı.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor

Parmağındaki tektaş yüzük ile dikkat çeken Sütşurup, "Bu evlilik için takılan yüzük değil, hep vardı." dedikten sonra, Sandal, "Onu henüz göremezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor

"KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİK"

Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Sütşurup ile ayrılığının ardından verdiği röportajda, "Melis ile keyifli vakit geçirdik" şeklinde konuşmuştu.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor

"MİDEMİ BULANDIRAN ŞEYLER VAR"

Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup ise şu ifadeleri kullanmıştı; "Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim."

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor

"Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı ama bunlar aldatma, ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler. Detayına girmem bana yakışmaz."