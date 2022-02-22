Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’a kavuştu

ABD'de basketbol oynayan Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin'in aşkı 2020 yazında Alaçatı'da başlamıştı. Ayrı ülkelerde yaşayan ikili, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz aylarda atmıştı
Atv'nin reytingleri altüst eden ve heyecanla izlenen dizisi Destan'ın güzel oyuncusu Ebru Şahin, uzun zamandır NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile birliktelik yaşıyor. Milli basketbolcu, All-Star sebebiyle lige verilen arada İstanbul'a geldi ve soluğu güzel sevgilisi Ebru Şahin'in yanında aldı. Çift, önceki gece Emirgan'da bir mekana girerken görüntülendi.
ABD'de basketbol oynayan Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin'in aşkı 2020 yazında Alaçatı'da başlamıştı. Ayrı ülkelerde yaşayan ikili, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz aylarda atmıştı
Kapadokya'da sevgilisine "Evet" yanıtını veren Şahin, İspanya'da çekilen yeni fotoğraflarını 3.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı.
AŞIKLAR KAVUŞTU
Milliyet'in haberine göre; Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan çiftten 26 yaşındaki Cedi Osman, Amerika dönüşü soluğu, oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'in yanında aldı.
Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, önceki gece Emirgan'da bir mekanın önünde objektiflere yansıdı. El ele mekana giden çift, sorulara cevap vermeden hızlıca mekana girdi.
EBRU'DAN DÜĞÜN CEVABI
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda bir dergiye konuşan Ebru Şahin, "Basketbolla aranız nasıl?" sorusuna, "Çalışma tempomdan dolayı üniversiteden sonra çok takip ettiğimi söyleyemem ama şu an eş durumundan gece maçı fanatiği oldum diyebilirim" yanıtını vermişti.
'Hercai' dizisiyle şöhreti yakalayan ve şimdilerde reyting rekorları kıran Atv'nin sevilen dizisi Destan'da Akkız'ı canlandıran 27 yaşındaki güzel oyuncu, "Düğün ne zaman?" sorusuna ise "Aniden de olabilir, uzak bir tarihte de..." sözleriyle cevap vermişti.
DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Cedi Osman ve Ebru Şahin, evlilik hazırlıklarına başladı. Çiftin düğünü ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Ünlü çift, önümüzdeki yaz aylarında yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir düğünle evlenmeyi planlıyor.
Ebru Şahin'in şimdiden nikahları için mekan araştırmasına başladığı öğrenilmişti.