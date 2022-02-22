Haberler Magazin Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'a kavuştu

Atv'nin reytingleri altüst eden ve heyecanla izlenen dizisi Destan'ın güzel oyuncusu Ebru Şahin, uzun zamandır NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile birliktelik yaşıyor. Milli basketbolcu, All-Star sebebiyle lige verilen arada İstanbul'a geldi ve soluğu güzel sevgilisi Ebru Şahin'in yanında aldı. Çift, önceki gece Emirgan'da bir mekana girerken görüntülendi.