Haydar Dümen’in 100 milyonluk mirası için eşi harekete geçti

92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin en ünlü isimlerinden Haydar Dümen'in, ölümünün ardından gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Karahan, bugünkü yazısında Haydar Dümen ve olay yaratacak mirasını ele aldı.
10 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 92 yaşındaki ünlü psikiyatr ve yazar Haydar Dümen, mirası ile gündeme geldi. Dümen'in gayrimenkul zengini olduğu ve ölmeden önce 100 milyon lira değerindeki mülkünü satması için emlakçıya devrettiği ortaya çıktı. Emlakçı da hayatını kaybedince işler sarpa sardı. Dümen'in mülkleri emlakçının çocuklarına kaldı. Dümen'in eşi Gül Dümen ise bu durumu çözmek için harekete geçti.
92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin en ünlü isimlerinden Haydar Dümen'in, ölümünün ardından gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Karahan, bugünkü yazısında Haydar Dümen ve olay yaratacak mirasını ele aldı.
100 milyon lira değerinde mal varlığının bulunduğu iddia edilen Dümen'in ölümünden önce mülkü satması için emlakçıya devretmesi ise miras meselesini karmaşık hale getirdi.
ÖNCE EMLAKÇI SONRA HAYDAR DÜMEN
Beyoğlu Sıraselviler'de muayenehanesi olduğu öğrenilen Dümen'in yine aynı bölgede bina, daire, dükkan gibi mülklerinin de olduğu ortaya çıktı.
Ünlü doktorun hayattayken bulunduğu bölgedeki emlakçıya, satış yapması için mülklerini devrettiği, ancak emlakçının hayatını kaybettiği öne sürüldü. Dümen ailesi ne yapacağını düşünürken Haydar Dümen de vefat edince miras meselesi iyice karmaşık hale geldi.
Emlakçının varisleri babalarının mirası olduğu için ona göre hareket etti. Haydar Dümen'in de çocukları olmadığı için eşi Gül Dümen kocasının mirasını geri alabilmek için büyük bir hukuk mücadelesi vermek için düğmeye bastı.
DEĞERİ 100 MİLYON TL
Şimdilerde o bölgedeki bina, daire, dükkan fiyatları hakkında ortaya hatırı sayılır rakamlar çıkıyor. Bölgedeki dairelerin ortalama metre kare fiyatları 10 bin liradan, deniz görüyorsa 15-20 bin liradan, dükkanlar 25-35 bin lira...
Binalar ise metrekaresine göre 35 milyon liradan satışa çıkarılıyor. Dümen'in de emlakçıya devrettiği mülklerin değeri yaklaşık 100 milyon lira...