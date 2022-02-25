Bu akşam Alaçatı’da düğün var! Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy muradına eriyor

İzmir'de nikah masasına oturacak olan Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti, dün sabah saatlerinde aileleri tanıştırmak için Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin yolunu tuttu.
Bu akşam İzmir Alaçatı'da müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturacak olan ünlü oyuncu ve şarkıcı Gökçe Bahadır, önceki akşam Etiler'de bir kuaförden çıkarken objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Bahadır, heyecanlı olduğunu belirterek, "Bugün de öyle saçlarımı yaptırmaya geldim ama gelin saçı Alaçatı'da olacak" ifadelerini kullandı. Düğün ile ilgili de detay veren Bahadır, teşekkür ederek aracına bindi.
İzmir'de nikah masasına oturacak olan Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti, dün sabah saatlerinde aileleri tanıştırmak için Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin yolunu tuttu.
Ünlü müzisyenin ailesi, düğünden saatler önce hem tanışacak hem de oyuncuyu ailesinden isteyecek. Törenden sonra aileler, düğün için Ayvalık'tan İzmir'e geçecek.
EV SAHİBİ 4 MİLYON TL İSTEDİ!
Ayrıca ikilinin, İstanbul'da kalacakları ev için sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı. Bebeköy'de eski bir binada kirada oturan Bahadır'ın, daireyi satın alma girişimi ise ev sahibinin 4 milyon TL istemesiyle sonuçsuz kaldı.
Ersoy'un ikamet ettiği Anadolu Yakası'nda oturmak istemeyen oyuncunun, arkadaşlarının da olduğu Zekeriyaköy'de ev arayışlarına başladığı iddia edildi.
"GELİNLİĞİMİ SONUNDA BULDUM"
Milliyet'in haberine göre; Etiler'de kuaförden çıkarken görüntülenen Bahadır, "Artık sona doğru yaklaştık, çok heyecanlıyım. Saçlarımı yaptırmaya geldim ama gelin saçı Alaçatı'da olacak" açıklamasını yapmıştı.
Düğün ile ilgili detay veren güzel oyuncu, "Gelinliğimi en sonunda buldum, gelinlik tamamdır. Alaçatı'da ailelerimiz ve sevdiklerimizin olduğu bir kış düğünü olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım, teşekkür ederim" diyerek aracına binmişti.
"MÜZİK VESİLE OLDU"
Daha önce ilişkilerini "Daha çok yeni bir birliktelik. Albüm yapmıştık birlikte" sözleriyle doğrulayan oyuncu, "Sizi müzik birleştirdi diyebilir miyiz?" sorusuna, "Evet müzik birlikteliğimize vesile oldu" yanıtını vermişti.
Emir Ersoy imzası taşıyan 'Sezenli Şarkılar' adlı projede 'Hepsi Senin mi?' parçasını seslendiren Gökçe Bahadır, klipte de Ersoy'la birlikte yer almıştı.