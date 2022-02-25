Haberler Magazin Bu akşam Alaçatı'da düğün var! Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy muradına eriyor

Bu akşam İzmir Alaçatı'da müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturacak olan ünlü oyuncu ve şarkıcı Gökçe Bahadır, önceki akşam Etiler'de bir kuaförden çıkarken objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Bahadır, heyecanlı olduğunu belirterek, "Bugün de öyle saçlarımı yaptırmaya geldim ama gelin saçı Alaçatı'da olacak" ifadelerini kullandı. Düğün ile ilgili de detay veren Bahadır, teşekkür ederek aracına bindi.