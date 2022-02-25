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Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş Iraklı genç iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor?

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş Iraklı genç iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor?

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene bitirmişti. Bu evlilikten Alara isimli bir kızı olan Gündeş'in bu aralar yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Ünlü sanatçının gönlünü kaptırdığı ve ayaklarını yerden kesen ismin ise genç iş insanı Rassan Khoshnaw olduğu söyleniyor.

25.02.2022, 10:09 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022, 10:10

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş Iraklı genç iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor?

11 yıllık eşi ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab'dan geçen sene boşanan Ebru Gündeş'in karnında yeniden kelebeklerin uçuşuyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş Iraklı genç iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor?

Ünlü sanatçının ayaklarını yerden kesen isim; genç iş insanı Rassan Khoshnaw.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş Iraklı genç iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor?

Hürriyet'in haberine göre; 28 yaşındaki Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw, 48 yaşındaki Ebru Gündeş'e abayı o kadar yakmış.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş Iraklı genç iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor?

Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş Iraklı genç iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor?

Ebru Gündeş'i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken diğer hayranlarının kamerasına takıldı.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş Iraklı genç iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor?

Sosyal medyada dolaşıma çıkan videoda Ebru Gündeş, Sezen Aksu'nun ünlü şarkısı "Seni İstiyorum"u söylerken manalı bir jest yapıyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş Iraklı genç iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor?

Vokalistlerinin "Yalan değil artık inkar etmiyorum yeter, hatta belki seviyorum istiyorsan eğer" sözlerine karşılık olarak Khoshnaw'ın masasına doğru "Çok seviyorum çok" diye sesleniyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş Iraklı genç iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor?

Khoshnaw yakın markajda ama Ebru Gündeş de ona karşı hiç boş değil.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş Iraklı genç iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor?

Sevgililer Günü öncesi yeni şarkısı "Sonsuza Dek"i çıkaran sanatçının "Sanki yeniden doğdum ellerinde" sözlerinin adresi Rassan Khoshnaw gibi...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş Iraklı genç iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor?

Lüks yaşantısı, pahalı otomobilleriyle dikkat çeken Rassan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde Tolgahan Sayışman'ın doğum günü kutlamasına da katılmıştı.