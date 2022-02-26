Survivor All Star’da neler yaşandı? ’Anlat Bakalım’ oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da kazanan takım ödül oyunundaki kıyasıya rekabetin ardından belirlendi. Survivor All Star 2022'de cuma akşamı yarışmacılar ödül ve anlat bakalım oyununda karşılaştı.
Survivor 2022 All Star'da heyecan durdurak bilmiyor. Ünlüler ve Gönüllüler takım yarışmacıları arasındaki kıyasıya mücadele izleyiciler tarafından dikkatle takip ediliyor. Survivor All Star'ın son bölümünde, yarışmacılar ödül oyunu için zorlu parkurlar aştı. Gecenin sonunda ödülü kazanan hangi takım oldu? Survivor All Star'da 'anlat bakalım' oyununu kim kazandı? İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşananlar...
Survivor'da kazanan takım ödül oyunundaki kıyasıya rekabetin ardından belirlendi. Survivor All Star 2022'de cuma akşamı yarışmacılar ödül ve anlat bakalım oyununda karşılaştı.
Mantı ödülü için dönme dolap oyununda yarışan ünlüler ve gönüllüler elinden gelen çabayı gösterdi. Zorlu gecede ödül ve anlat bakalım oyununu hangi takım kazandı?
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül oyunu ile Survivor tarihinde yarışmacılar ilk kez yepyeni parkura karşılaştı. Oyun öncesinde Murat Ceylan ödülün mantı yemeği olduğunu açıkladı. Ada şartları için oldukça önem taşıyan oyunda her iki takım da parkurda güç ve dengeyi sağlamaya çalıştı.
Kadın ve erkeklerin bu kez karma oynadığı ödül oyununda ünlüler takımı ipi göğüsledi. İlk 8'e ulaşan takımın ödülü alacağı açıklanırken, 8-7'lik skor ile ünlüler takımı oyunu kazandı. Böylece ünlüler takımı Survivor'da mantı yeme hakkı elde ederek yarışmaya daha çok motive oldu.
ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Eğlenceli anların ekranlara geldiği Survivor anlat bakalım oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı ayrı ayrı yarıştı. Survivor'da soru ve yanıt vermeye dayalı eğlenceli oyunlardan olan anlat bakalım için iki takım da kendilerine sorulan sorulara cevap verdi.
Ünlüler takımı yarışmacıların daha fazla bildiği yanıtla bu haftanın da galibi ünlüler oldu. Böylece ünlüler takımı hem ödül hem de anlat bakalım ödülünün sahibi oldu.