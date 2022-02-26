Survivor All Star’da neler yaşandı? ’Anlat Bakalım’ oyununu hangi takım kazandı?

Kadın ve erkeklerin bu kez karma oynadığı ödül oyununda ünlüler takımı ipi göğüsledi. İlk 8'e ulaşan takımın ödülü alacağı açıklanırken, 8-7'lik skor ile ünlüler takımı oyunu kazandı. Böylece ünlüler takımı Survivor'da mantı yeme hakkı elde ederek yarışmaya daha çok motive oldu.