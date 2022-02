Haberler Magazin Survivor All Star'da neler yaşandı? 'Anlat Bakalım' oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2022 All Star'da heyecan durdurak bilmiyor. Ünlüler ve Gönüllüler takım yarışmacıları arasındaki kıyasıya mücadele izleyiciler tarafından dikkatle takip ediliyor. Survivor All Star'ın son bölümünde, yarışmacılar ödül oyunu için zorlu parkurlar aştı. Gecenin sonunda ödülü kazanan hangi takım oldu? Survivor All Star'da 'anlat bakalım' oyununu kim kazandı? İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşananlar...