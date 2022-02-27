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Haberler Magazin İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey'den kızı Elif Özüm için anlamlı hediye

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey'den kızı Elif Özüm için anlamlı hediye

Ünlü şarkıcı Merve Özbey 2020 yılının Şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Çift kızları Elif Özüm'ü ise geçtiğimiz yıl kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz günlerde de Merve Özbey'in ikinci kez anne olacağı ortaya çıkmıştı. Son olarak Özbey, sosyal medya hesabından Elif Özüm'ün birinci yaş gününü duygusal bir not ile kutladı. Aynı zamanda ikinci kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı, kızının anısına Mardin'de bir okula müzik atölyesi yaptırdı.

27.02.2022, 13:07

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey’den kızı Elif Özüm için anlamlı hediye

2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturan 33 yaşındaki ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz sene ilk bebeğini kucağına almıştı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey’den kızı Özüm için anlamlı hediye

Elif Özüm adında kızı olan Merve Özbey'den geçtiğimiz günlerde müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in ikinci kez hamile olduğu ortaya çıktı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey’den kızı Özüm için anlamlı hediye

Sevimli kızı Elif Özüm'le birlikte sık sık paylaşımlarda bulunan Merve Özbey'in ikinci kez anne olacağı haberi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey’den kızı Özüm için anlamlı hediye

Hamile olduğu öğrenilen Merve Özbey'in kızı Elif Özüm 1 yaşına bastı. Kızının doğum gününü duygusal bir not ile sosyal medyadan kutlayan Merve Özbey bulunla da yetinmedi.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey’den kızı Özüm için anlamlı hediye

Merve Özbey kızının doğum gününde anlamlı bir harekete imza attı. Merve Özbey kızının doğum günü anısına, Mardin'deki Kabala 100. Yıl İlk ve Ortaokuluna müzik sınıfı açtı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey’den kızı Özüm için anlamlı hediye

'Elif Özüm Koçak Müzik Sınıfı' açılışını okul yetkilileri ve öğrenciler gerçekleştirdi. Öğrenciler hemen enstrümanları ellerine alıp yerlerine oturarak öğretmenleri eşliğinde koro oluşturup şarkılar söyledi.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey’den kızı Özüm için anlamlı hediye

Okul yetkilileri Merve Özbey'e yaptığı bu davranış üzerine öğrenciler adına teşekkürlerini iletti.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey’den kızı Özüm için anlamlı hediye

CİNSİYETİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Mutlu bir evliliği olan Merve Özbey ile Kenan Koçak çifti, şimdilerde ikinci kez anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor. İkinci kez hamile olduğu öğrenilen Merve Özbey'in bebeğinin cinsiyeti de henüz belli değil.