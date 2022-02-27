Haberler Magazin İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey'den kızı Elif Özüm için anlamlı hediye

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey'den kızı Elif Özüm için anlamlı hediye

Ünlü şarkıcı Merve Özbey 2020 yılının Şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Çift kızları Elif Özüm'ü ise geçtiğimiz yıl kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz günlerde de Merve Özbey'in ikinci kez anne olacağı ortaya çıkmıştı. Son olarak Özbey, sosyal medya hesabından Elif Özüm'ün birinci yaş gününü duygusal bir not ile kutladı. Aynı zamanda ikinci kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı, kızının anısına Mardin'de bir okula müzik atölyesi yaptırdı.