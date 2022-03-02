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Haberler Magazin Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Adı Sevgi'nin yayın tarihi belli oldu

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Adı Sevgi'nin yayın tarihi belli oldu

Atv'nin yeni dizisi 'Adı Sevgi' izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura'nın kaleme aldığı dizinin başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş paylaşıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla da büyük beğeni toplayan ve adından oldukça söz ettiren 'Adı Sevgi' yayın tarihi belli oldu. Dizinin ilk bölümü, 13 Mart Pazar günü saat 20.00'de Atv ekranlarına gelecek.

02.03.2022, 15:01 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022, 15:31

Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi ’Adı Sevgi’nin yayın tarihi belli oldu

"Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi ’Adı Sevgi’nin yayın tarihi belli oldu

Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi", etkileyici hikâyesiyle büyük beğeni toplayacak, kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak.

Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi ’Adı Sevgi’nin yayın tarihi belli oldu

Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören yer alıyor.

Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi ’Adı Sevgi’nin yayın tarihi belli oldu

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı. Müzikleri ise Kalan Müzik/Engin Arslan yaptı.

Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi ’Adı Sevgi’nin yayın tarihi belli oldu

Adı Sevgi'nin ilk bölümü, 13 Mart Pazar günü saat 20.00'de Atv 'de!