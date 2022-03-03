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Haberler Magazin Kolpaçino'nun kabadayısı, Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

Kolpaçino'nun kabadayısı, Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

Birçok projede yer alan, Kolpaçino'nun kabadayı Hüseyin'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'dan kötü haber geldi. 51 yaşındaki oyuncu, Şişli'de kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Elmalıpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki, Hüseyin Elmalıpınar kimdir?

03.03.2022, 14:14 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022, 14:21

Kolpaçino’nun kabadayısı, Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

Ezel, Kolpaçino gibi çok projelerde rol alan, oyuncu Hüseyin Elmalıpınar (51), Şişli'de kalp krizi geçirdi. 1971 doğumlu Elmalıpınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kolpaçino’nun kabadayısı, Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 yılında Ankara'da doğdu. Ünlü oyuncu,1995 yılında dizi oyunculuğuna başladı. İlk kez Çiçek Taksi dizisinde oynadı. 2009'da Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı canlandırdı. 2005-2007 yılları arasında ise Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterine hayat verdi. Hüseyin Elmalıpınar, 2007 yılında gösterilen Kutsal Damacana filminde küçük bir rol aldı fakat bu filmde unutulmayacak bir repliğe imza attı.