Kolpaçino’nun kabadayısı, Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 yılında Ankara'da doğdu. Ünlü oyuncu,1995 yılında dizi oyunculuğuna başladı. İlk kez Çiçek Taksi dizisinde oynadı. 2009'da Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı canlandırdı. 2005-2007 yılları arasında ise Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterine hayat verdi. Hüseyin Elmalıpınar, 2007 yılında gösterilen Kutsal Damacana filminde küçük bir rol aldı fakat bu filmde unutulmayacak bir repliğe imza attı.