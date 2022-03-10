Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın yeni mesleği belli oldu

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 21 yaşındaki çocukları Can Aslantuğ, Koç Üniversitesi Konservatuar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi almıştı.
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 21 yaşındaki çocukları Can Aslantuğ, radikal bir karar alarak mesleğinde seçimini yaptı. Koç Üniversitesi Konservatuar bölümünde Piyano eğitimi almış olan Can Aslantuğ, ilerleyeceği mesleği sosyal medya hesabından duyurdu.
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 21 yaşındaki çocukları Can Aslantuğ, Koç Üniversitesi Konservatuar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi almıştı.
Müzik kariyerine devam eden Can Aslantuğ, radikal bir karar alarak oyunculuk yapmaya karar verdi.
Bir ajans ile sözleşme imzalayan Can Aslantuğ, "Eğitimini aldığım kamera arkası da dahil, sanatın tüm alanlarını önemsiyorum. "
"Çünkü birbirlerini beslediğini inanıyorum. Öyleyse çalışma vakti" diyerek haberi duyurdu. Aslantuğ'a, "Kamera önüne de geçmelisin şeklinde çok sayıda mesaj atıldı.