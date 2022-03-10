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Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can'ın yeni mesleği belli oldu

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 21 yaşındaki çocukları Can Aslantuğ, radikal bir karar alarak mesleğinde seçimini yaptı. Koç Üniversitesi Konservatuar bölümünde Piyano eğitimi almış olan Can Aslantuğ, ilerleyeceği mesleği sosyal medya hesabından duyurdu.