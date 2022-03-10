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Haberler Magazin Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can'ın yeni mesleği belli oldu

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can'ın yeni mesleği belli oldu

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 21 yaşındaki çocukları Can Aslantuğ, radikal bir karar alarak mesleğinde seçimini yaptı. Koç Üniversitesi Konservatuar bölümünde Piyano eğitimi almış olan Can Aslantuğ, ilerleyeceği mesleği sosyal medya hesabından duyurdu.

10.03.2022, 17:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022, 17:03

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın yeni mesleği belli oldu

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 21 yaşındaki çocukları Can Aslantuğ, Koç Üniversitesi Konservatuar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi almıştı.

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın yeni mesleği belli oldu

Müzik kariyerine devam eden Can Aslantuğ, radikal bir karar alarak oyunculuk yapmaya karar verdi.

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın yeni mesleği belli oldu

Bir ajans ile sözleşme imzalayan Can Aslantuğ, "Eğitimini aldığım kamera arkası da dahil, sanatın tüm alanlarını önemsiyorum. "

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın yeni mesleği belli oldu

"Çünkü birbirlerini beslediğini inanıyorum. Öyleyse çalışma vakti" diyerek haberi duyurdu. Aslantuğ'a, "Kamera önüne de geçmelisin şeklinde çok sayıda mesaj atıldı.

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