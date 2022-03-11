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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni ortaya çıktı

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu Hande Erçel'den ayrılık sonrası yeni bir hamle gelmiş ve sosyal medya hesabından Kerem Bürsin'i takibi bırakmıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin sessiz sedasız ayrılıklarının ardından açıklama yapmamış ve ilişkinin bitmesinin sebebi merak konusu olmuştu. Şimdi ise ikili hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni duyanları şoke etti.