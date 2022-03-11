Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ayrılık nedeni ortaya çıktı

Dizi setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı sessiz sedasız bitti. Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu.
Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu Hande Erçel'den ayrılık sonrası yeni bir hamle gelmiş ve sosyal medya hesabından Kerem Bürsin'i takibi bırakmıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin sessiz sedasız ayrılıklarının ardından açıklama yapmamış ve ilişkinin bitmesinin sebebi merak konusu olmuştu. Şimdi ise ikili hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni duyanları şoke etti.
Dizi setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı sessiz sedasız bitti. Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu.
Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edildi.
Bütün bu gelişmelerin ardından sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.
"İSTEMEDEN AYRILDILAR" İDDİASI
İddiaya göre; Hande Erçel ile Kerem Bürsin istemeden ayrılmışlar.
Erçel ve Bürsin'in menajerleri iki yıldızın kariyerlerini düşünerek bu ilişkinin bitmesini istemişler.
Snob Magazin'in haberine göre; sosyal medyayı sallayan bu iddia sonrası Erçel ve Bürsin cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.
NELER OLMUŞTU?
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile meslektaşı Kerem Bürsin, rol aldıkları dizide tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı.
Birlikteliklerini Maldivler tatiline çıkarak ilan eden çift, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Sosyal medyadan sık sık birlikte fotoğraf paylaşan çifte nazar değdi.
Her katıldıkları davette el ele poz veren Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, yollarını ayırdığı öğrenildi.