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Evlenmeleri beklenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, çalkantılı aşk hayatı ve paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir süredir Miami'de yaşıyordu. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında evlilik teklifine 'Evet!' yanıtını verdiği Mısırlı iş insanı sevgilisi ile evlenmesi beklenen Subaşı, ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Çiftin ayrılma sebebi ise merak konusu olmuşken, konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık nedenleri...