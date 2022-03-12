Evlenmeleri beklenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı ile evliliğinden bir çocuk sahibi olan Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra önce İtalyan Dj Guido ile ilişki yaşadı. Bu ilişkisini sonlandıran Subaşı, aradığı mutluluğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'de yakaladı.
31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, çalkantılı aşk hayatı ve paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir süredir Miami'de yaşıyordu. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında evlilik teklifine 'Evet!' yanıtını verdiği Mısırlı iş insanı sevgilisi ile evlenmesi beklenen Subaşı, ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Çiftin ayrılma sebebi ise merak konusu olmuşken, konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık nedenleri...
Acun Ilıcalı ile evliliğinden bir çocuk sahibi olan Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra önce İtalyan Dj Guido ile ilişki yaşadı. Bu ilişkisini sonlandıran Subaşı, aradığı mutluluğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'de yakaladı.
İlişkilerinde bir dargın bir barışık olan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin 14 Şubat paylaşımları sonrasında evlenecekleri konuşuluyordu.
Dün ise Subaşı, ilişkilerinde aldıkları beklenmedik kararı sosyal medya üzerinden duyurdu.
Herkesi şaşırtan açıklama sonrası, bugün ayrılıkla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.
AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI!
Ortaya atılan iddiaya göre, Şeyma Subaşı, arkadaşlarıyla sevgilisi Meedo'nun dedikodusu yaptı. Bu dedikoduyu öğrenen Mısırlı iş insanı, Subaşı'yla tartıştı.
ÖZÜR DİLEMEYEREK TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
Tartışma büyüdü ve Subaşı özür dilemeyerek 'Ben Türkiye'ye dönüyorum' dedi ve ayrılık kararını açıkladı.
ALDIĞI ARABAYI GERİ İSTEDİ
Mısırlı iş insanından ise karşı atak gecikmedi. Meedo, Subaşı'na aldığı arabayı geri istedi.
"YAŞADIĞIMIZ ANLAŞMAZLIKLAR..."
Öte yandan Subaşı yaptığı paylaşımda, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 seneidr Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık.
Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık.
Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerin ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.