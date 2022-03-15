90’ların sevilen şarkıcısı Tayfun şimdi ne yapıyor?

2018 yılında 12 yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı Tayfun pandemide yeniden nikah masasına oturmuştu. 90'ların popstarı olarak anılan Tayfun değişimi ile dikkat çekmişti.
"Hadi Yine İyisin Tayfun" olarak hafızalara kazınan, bir döneme damgasını vurmuş 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' gibi şarkılara imzasını atan şarkıcı Tayfun Duygulu yeni işiyle dikkat çekti.
2018 yılında 12 yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı Tayfun pandemide yeniden nikah masasına oturmuştu. 90'ların popstarı olarak anılan Tayfun değişimi ile dikkat çekmişti.
90'lıyıllarda 'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' başta olmak üzere çok sayıda hit şarkıya imza atan Tayfun Duygulu, yeni işi ile şaşırttı.
Bir dönem Kayahan'ın kızı Beste Açar ile evli olan Duygulu, online derslerin yer aldığı bir platformda '90'lar megastarı Tayfun'dan ileri düzeyde saksafon dersi' başlığı altında bir duyuru yaptı.
Eski popstar, 270 liraya saksafon dersi veriyor.
Duygulu geçtiğimiz günlerde eski eşi Beste Açar ile yeniden bir araya gelmiş, ortak bir projeleri olduğunu açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, bu projeye yeni eşi Bella Duygulu'nun vesile olduğunu da söylemişti.
2018 yılında 12 yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı Tayfun pandemide yeniden nikah masasına oturmuştu. Tayfın Duygulu "İki oğlum var. Artık bir kızım olsun istiyorum. Çevremdekiler kız babası olmanın bana çok yakışacağını söylüyor. " şeklinde konuşmuştu.