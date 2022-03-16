Çift hakkında flaş iddia! Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül eşini mi aldatıyor?

Bir dönemin iflah olmaz çapkını Mahsun Kırmızıgül, hayatını 6 yıl önce avukat Ece Binay ile birleştirmişti.
Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, 6 yıl önce avukat sevgilisi Ece Binay ile ABD'de nikah masasına oturmuştu. Lavin adında bir kızları olan çift hakkında şimdilerde flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sanatçının, genç bir kadınla samimi bir videosu sosyal medyaya düştü. Bu görüntüler sonrasında ise Binay'ın Kırmızıgül'ü evden kovduğu öne sürüldü.
Bir dönemin iflah olmaz çapkını Mahsun Kırmızıgül, hayatını 6 yıl önce avukat Ece Binay ile birleştirmişti.
Bu evlilikten bir çocuk sahibi olan türkücünün, genç bir kızla çekilmiş videosu sosyal medyaya düştü.
Görüntülerde genç kadının, dizine yatan Kırmızıgül'ün saçlarıyla oynadığı görülüyor.
Videonun ardından Kırmızıgül'ün ihaneti olay oldu.
Sabah'ın haberine göre; Bu arada 52 yaşındaki türkücünün bir süredir ismi öğrenilemeyen genç kadınla yasak aşkını duyan eşinin, Kırmızıgül'ü evden kovduğu iddia edildi.
Çifte yakın bir kaynak ise Kırmızıgül karı kocanın arasının uzun süredir açık olduğunu belirtti.