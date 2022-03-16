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Haberler Magazin Çift hakkında flaş iddia! Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül eşini mi aldatıyor?

Çift hakkında flaş iddia! Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül eşini mi aldatıyor?

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, 6 yıl önce avukat sevgilisi Ece Binay ile ABD'de nikah masasına oturmuştu. Lavin adında bir kızları olan çift hakkında şimdilerde flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sanatçının, genç bir kadınla samimi bir videosu sosyal medyaya düştü. Bu görüntüler sonrasında ise Binay'ın Kırmızıgül'ü evden kovduğu öne sürüldü.

16.03.2022, 09:31 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022, 09:41

Çift hakkında flaş iddia! Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül eşini mi aldatıyor?

Bir dönemin iflah olmaz çapkını Mahsun Kırmızıgül, hayatını 6 yıl önce avukat Ece Binay ile birleştirmişti.

Çift hakkında flaş iddia! Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül eşini mi aldatıyor?

Bu evlilikten bir çocuk sahibi olan türkücünün, genç bir kızla çekilmiş videosu sosyal medyaya düştü.

Çift hakkında flaş iddia! Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül eşini mi aldatıyor?

Görüntülerde genç kadının, dizine yatan Kırmızıgül'ün saçlarıyla oynadığı görülüyor.

Çift hakkında flaş iddia! Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül eşini mi aldatıyor?

Videonun ardından Kırmızıgül'ün ihaneti olay oldu.

Çift hakkında flaş iddia! Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül eşini mi aldatıyor?

Sabah'ın haberine göre; Bu arada 52 yaşındaki türkücünün bir süredir ismi öğrenilemeyen genç kadınla yasak aşkını duyan eşinin, Kırmızıgül'ü evden kovduğu iddia edildi.

Çift hakkında flaş iddia! Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül eşini mi aldatıyor?

Çifte yakın bir kaynak ise Kırmızıgül karı kocanın arasının uzun süredir açık olduğunu belirtti.

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