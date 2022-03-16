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Çift hakkında flaş iddia! Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül eşini mi aldatıyor?

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, 6 yıl önce avukat sevgilisi Ece Binay ile ABD'de nikah masasına oturmuştu. Lavin adında bir kızları olan çift hakkında şimdilerde flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sanatçının, genç bir kadınla samimi bir videosu sosyal medyaya düştü. Bu görüntüler sonrasında ise Binay'ın Kırmızıgül'ü evden kovduğu öne sürüldü.