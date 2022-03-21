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Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel tepkilerin odağı oldu

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel tepkilerin odağı oldu

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla oldukça dikkat çeken ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ünlü sanatçı Bergen'in anısına çıkarılacak olan saygı albümünde şarkı söylemeye hazırlanıyor. Kızının izinden gidecek olan genç anne, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

21.03.2022, 11:20 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022, 11:21

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel tepkilerin odağı oldu

Sosyal medyadaki pozlarıyla kızı Aleyna Tilki'yi gölgede bırakan Havva Öztel, şarkıcı oldu.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel tepkilerin odağı oldu

Öztel'in ünlü sanatçı Bergen'in anısına hazırlanan saygı albümünde şarkı söylemeye hazırlanması tepki çekti.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel tepkilerin odağı oldu

21 yaşındaki sevilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin en az kendisi kadar ilgi gören annesi Havva Öztel de adım adım şarkıcılığa soyunuyor.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel tepkilerin odağı oldu

Sosyal medyada verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkartan 44 yaşındaki Havva Öztel, 'Bergen'e Saygı' albümünün ikinci serisinde şarkı söylemeye hazırlanıyor.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel tepkilerin odağı oldu

Herhangi bir müzik kariyeri olmayan ancak uzun yıllardır bir şarkı söyleme hayali olan Öztel'in birçok ünlü ismin de yer alacağı albümde şarkı söyleyecek olması müzikseverleri kızdırdı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel tepkilerin odağı oldu

Sosyal medyada Öztel'e özgüveninden dolayı sert eleştiriler gelirken "Saygı albümünde büyük saygısızlık" , "Albümün adı Bergen'e saygısızlık albümü olsun" "Saygı buysa saygısızlığı düşünemedim", "Kızına dublör olacak galiba" yorumları yapıldı.

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