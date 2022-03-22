Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı piyanist sevgilisi Iraz Yıldız’dan ayrıldı

Tamer Karadağlı, 2002 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Arzu Balkan'dan 2007'de boşanmıştı. 2006'da Zeyno adını verdikleri çocukları dünyaya gelen eski eşler, ayrılık sonrası dost kalmayı başarmıştı.
Bir dönemin fenomen dizisi olan 'Çocuklar Duymasın'daki Haluk karakteriyle hafızalara kazınmış olan 54 yaşındaki oyuncu Tamer Karadağlı ve kendisinden yaşça küçük piyanist sevgilisi Iraz Yıldız 15 aylık birlikteliklerini bitirme kararı aldı. İkilinin fikir ayrılıklarından dolayı ilişkilerini bitirdikleri öne sürüldü.
Tamer Karadağlı, 2002 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Arzu Balkan'dan 2007'de boşanmıştı. 2006'da Zeyno adını verdikleri çocukları dünyaya gelen eski eşler, ayrılık sonrası dost kalmayı başarmıştı.
Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Taş fırın Haluk' karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Tamer Karadağlı, bir süredir aşk hayatıyla gündemde. 24 yaşındaki Iraz Yıldız ile ilişkisi devam eden 54 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın, aşk pozu gündeme bomba gibi düşmüştü.
55 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle arasındaki yaş farkını eleştirenlere, "Aşkta yaş farkı olmaz. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" yanıtını vermişti.
SAVCILIĞA BAŞVURU
Zaman zaman birlikte verdikleri pozları yayınlayan ikili, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını; sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıdan şikayetçi olmuştu.
Şikayet dilekçesinde; çiftin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edilmişti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
AŞK BİTTİ, FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ!
Mayıs 2021'de tatil sezonunu Bodrum'da açan ve gün boyunca plajın kenarında oturup, denize girmeyen ikilinin mutluluğu mazide kaldı. Ünlü çiftin ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.
Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız'ın, yaşadıkları fikir "ayrılıkları nedeniyle birlikteliklerini noktaladığı iddia edildi. İkilinin sosyal medyada birlikte yer aldığı fotoğrafları silmesi ve takipleşmeyi de bırakması, söz konusu dedikoduları güçlendirdi.