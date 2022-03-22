Haberler Magazin Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı piyanist sevgilisi Iraz Yıldız'dan ayrıldı

Bir dönemin fenomen dizisi olan 'Çocuklar Duymasın'daki Haluk karakteriyle hafızalara kazınmış olan 54 yaşındaki oyuncu Tamer Karadağlı ve kendisinden yaşça küçük piyanist sevgilisi Iraz Yıldız 15 aylık birlikteliklerini bitirme kararı aldı. İkilinin fikir ayrılıklarından dolayı ilişkilerini bitirdikleri öne sürüldü.