Ünlü şarkıcı Metin Şentürk ve eski eşi Fulya Kalkavan arasındaki davada şok karar!

4 MİLYON HAK BİÇİLDİ

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Mahkeme Metin Şentürk'ün 2009'da satın aldığı Sarıyer'deki lüks malikanesi hakkında Fulya Kalkavan'ın 4 milyon 337 bin TL hakkı olduğuna 2018'de karar vermişti. İstinaf ve Yargıtay'da mahkemenin kararını onamıştı. Metin Şentürk Aile Mahkemesi ve üst mahkemelerin vermiş olduğu kararların hukuka, anayasa ve diğer yasalarımıza aykırılık teşkil ettiğini belirterek yargılamanın yenilenmesi için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.