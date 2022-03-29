Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk kaç yaşında? Bedia Akartürk şarkıları...

Bedia Akartürk'ün hayatı, albümleri, mesleki kariyeri merak ediliyor. Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden olan Akartürk, çok sayıda filmde yer almış ve albüme imza atmıştır. İşte duayen sanatçı Bedia Akartürk'ün merak edilen hayatı...

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

Bedia Akartürk 4 Şubat 1941 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı olan Bedia Akartürk sanat hayatına İzmir Ödemiş ilçesinde başlamış sonrasında yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda 9 yıl çalışmıştır. Sonrasında Ankara Radyosuna geçmiştir.

Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve adını hiç değiştirmemiştir.

Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir.

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.

Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür.

BEDİA AKARTÜRK ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

45'lik

Anadolu Türküleri

Anam Ağlar

Aşka Yemin

Bayramdan Bayrama

Bedia Akartürk

Denize Dalayım Mı

Derdimi Dermana Gezdim

Folklör Kraliçesi (1975)

Gitme Bülbül

Gülende

Kervan (Ey Sevdiğim)

Konyalım yürü

Konya Bülbülü 1

Konya Bülbülü 2

Kullar Olam

Neyleyim Neyleyim

Özür Diliyorum Senden (2004)

Ödemiş Türküleri

Sıla Hasreti

Yumurtanın Kulpu Yok

Zühtü (1978)