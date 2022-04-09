Boşanacakları konuşuluyordu! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan müjdeli haber geldi

Boşanacağı iddia edilen Uğur Akkuş'la evliliği tam gaz devam eden Ebru Şallı'nın yeniden anne olmak istediğini Takvim Gazetesi geçtiğimiz günlerde duyurmuştu..
Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı, iş insanı Uğur Akkuş ile 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli bir törenle dünya evine girmişti. 3 yıllık evliliklerinin ardından çiftten kötü haber gelmiş ve ayrılacakları konuşulmuştu. Tüm bu konuşulanların ardından çift hakkında bir iddia ortaya atıldı. Anne olmak isteyen Ebru Şallı tüp bebek tedavisi görmeye başladı. Şallı'nın önceki gün, ilk transferinin yapıldığı da öne sürüldü.
Boşanacağı iddia edilen Uğur Akkuş'la evliliği tam gaz devam eden Ebru Şallı'nın yeniden anne olmak istediğini Takvim Gazetesi geçtiğimiz günlerde duyurmuştu..
Yaşadığı zor günlerde kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan Uğur Akkuş'la ailesini büyütmek için tekrar anne olmak isteyen Şallı, Maslak'ta bir özel hastanenin kapısını çalmıştı..
Doktorlarla görüşen 45 yaşındaki eski manken, aldığı "Anne olmak için bir engeliniz yok" cevabıyla sevinmişti. Yaklaşık 1 haftadır karar verme aşamasında olan Şallı, önceki gün hastanenin yolunu tuttu. Tüp bebek tedavisine başlayan Şallı'ya ilk transfer yapıldı..
Sonucu heyecanla beklemeye başlayan sunucu ve eşi Uğur Akkuş, saat 16.00'da girdikleri hastaneden akşam 22.00'da çıkarken yaşadıkları olayla gerildi. İddiaya göre işlem sırasında ünlü sunucunun iç çamaşırları kayboldu. Bu durumu duyunca çılgına dönen Uğur Akkuş, hastaneyi ayağa kaldırdı..
Hatta iş adamının kamera kayıtlarının incelenmesini istediği de konuşulanlar arasında. Daha sonra evlerinin yolunu tutan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, 10 gün sonra gelecek gebelik haberini heyecanla beklemeye başladı..