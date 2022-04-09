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Boşanacakları konuşuluyordu! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan müjdeli haber geldi

Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı, iş insanı Uğur Akkuş ile 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli bir törenle dünya evine girmişti. 3 yıllık evliliklerinin ardından çiftten kötü haber gelmiş ve ayrılacakları konuşulmuştu. Tüm bu konuşulanların ardından çift hakkında bir iddia ortaya atıldı. Anne olmak isteyen Ebru Şallı tüp bebek tedavisi görmeye başladı. Şallı'nın önceki gün, ilk transferinin yapıldığı da öne sürüldü.