Tuğba Özerk ’Tosuncuk’un paralarını aklıyor’ iddialarıyla gündeme gelmişti! Olay açıklığa kavuştu

Kadına yönelik şiddetle etkin şekilde mücadele eden adliye ve kolluk birimlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı hep birlikte el ele mücadeleye devam..." notunu düştü. Bundan sonra yapılacak olan ihlallerle ceza yaptırımları daha da artacak Erol Akbalık'ın... Tuğba Özerk'te olduğu gibi umarım Ezgi Mola, Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki ve daha birçok kadın sanatçının saplantılı tacizcileri de hak ettikleri cezaları alırlar