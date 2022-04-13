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Haberler Magazin Selena Gomez kilosu için yapılan eleştirilere yanıt verdi

Selena Gomez kilosu için yapılan eleştirilere yanıt verdi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez son zamanlarda aldığı kilolarla oldukça dikkat çekiyor ve çok konuşuluyor. 29 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kendisi hakkında yapılan kilo eleştirilerine yanıt verdi.

13.04.2022, 10:58 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022, 10:58

Şu sıralar TikTok'u aktif bir şekilde kullanan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, değişen vücudu ve aldığı kilolar nedeniyle gelen eleştirilere cevap verdi.

Selena Gomez kilosu için yapılan eleştirilere yanıt verdi

KENDİNİ KISITLAMIYOR

29 yaşındaki şarkıcı zayıf kalmaya çalıştığını ama canı bir şeyler yemek istediğinde kendine engel olmadığını ve yiyeceklerin tadını çıkardığını belirtti.

Selena Gomez kilosu için yapılan eleştirilere yanıt verdi

"KİLOMU UMURSAMIYORUM"

"Ama dürüst olmak gerekirse kilomu umursamıyorum çünkü insanlar her zaman eleştirecek bir şeyler bulacak" açıklamasında bulunan Gomez, geçtiğimiz yıllarda da kilosuyla ilgili gelen eleştirilerin çok beklenmedik olduğunu ve bu kadar kötü yorumlarla karşılaşmayı beklemediğini belirtmişti.

Selena Gomez kilosu için yapılan eleştirilere yanıt verdi

'Çok zayıfsın, çok kilolusun, bu sana küçük gelmiş' gibi yorumları artık umursamadığını belirten Gomez, "Ben bu halimle mükemmelim" diyerek tüm eleştirileri yok saydığını vurguladı.

Selena Gomez kilosu için yapılan eleştirilere yanıt verdi

Annesi ile beraber kurduğu akıl sağlığı platformu Wondermind hakkında konuşan şarkıcı, dört yıldır internete girmediğini açıklamıştı. Gomez, bu aranın hayatını tamamen değiştirdiğini, daha mutlu ve normal hissettiğini paylaşmıştı.

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