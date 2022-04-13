Selena Gomez kilosu için yapılan eleştirilere yanıt verdi

"KİLOMU UMURSAMIYORUM"

"Ama dürüst olmak gerekirse kilomu umursamıyorum çünkü insanlar her zaman eleştirecek bir şeyler bulacak" açıklamasında bulunan Gomez, geçtiğimiz yıllarda da kilosuyla ilgili gelen eleştirilerin çok beklenmedik olduğunu ve bu kadar kötü yorumlarla karşılaşmayı beklemediğini belirtmişti.