Esra Balamir’den şaşırtan soyadı açıklaması!

Bakın David Beckham'ın oğluna, sevdi ve kızın soyadını aldı. Öyle biri olsun isterim. Soyadımı taşıyacak birisi varsa gelsin, yoksa beni hiç aramasın ve hiç talepte bulunmasın. Bunu Türkiye'de yapabilecek bir erkek olursa onu alnından öpeceğim." ifadelerini kullandı.