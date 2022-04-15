Esra Balamir’den şaşırtan soyadı açıklaması!

Şarkıcı ve sunucu Esra Balamir, önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı.
David-Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham (23), Temmuz 2020'de nişanlandığı ABD'li oyuncu Nicola Peltz'le (27) geçtiğimiz hafta nikâh masasına oturdu. Beckham'ın, evlenir evlenmez 13.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabına, eşinin soyadı 'Peltz'i de eklemesi dikkat çekti. Ünlü şarkıcı ve sunucu Esra Balamir ise bu duruma şaşırtan bir açıklama getirdi.
Şarkıcı ve sunucu Esra Balamir, önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı.
"TÜRKİYE'DE BUNU YAPABİLECEK ERKEK VARSA ALNINDAN ÖPECEĞİM"
Parmağındaki tektaş yüzüğü ile dikkat çeken Balamir, özel hayatı hakkında aldığı kararla dikkat çekti." Özel hayatımda aldığım kararı açıklıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle soyadımı taşımayan bir insanla evlenmeyi düşünmüyorum.
Bakın David Beckham'ın oğluna, sevdi ve kızın soyadını aldı. Öyle biri olsun isterim. Soyadımı taşıyacak birisi varsa gelsin, yoksa beni hiç aramasın ve hiç talepte bulunmasın. Bunu Türkiye'de yapabilecek bir erkek olursa onu alnından öpeceğim." ifadelerini kullandı.