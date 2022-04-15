İsmail Balaban’ın sevgilisi İlayda Şeker’den şok itiraf!

Survivor 2021'de tanışan İlayda Şeker ile şampiyon İsmail Balaban, yarışmadan sonra aşk yaşamaya başladı.
Survivor 2021 şampiyonu olan güreşçi İsmail Balaban'ın, yine aynı yarışmada adını duyuran takım arkadaşı İlayda Şeker ile birliktelikleri magazin gündeminde epey konuşulmuştu. Birlikte sık sık görüntülenen çift, başta inkar etse de daha sonra aşkları ilan etmişlerdi. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan İlayda Şeker, son olarak takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Şeker, evlilik üzerine yaptığı itirafla ise dikkat çekti.
Survivor 2021'de tanışan İlayda Şeker ile şampiyon İsmail Balaban, yarışmadan sonra aşk yaşamaya başladı.
İlayda Şeker, takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken evlilikle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Son olarak İsmail Balaban'ın ailesiyle düğün alışverişi yaparken görüntülenen İlayda Şeker, bir takipçisinin "Evleneli kaç yıl oldu, nikah fotoğraflarınız var mı?" sorusu üzerine "Evleneli yaklaşık 1 sene oldu. Fotoğraflardan size bir albüm yapacağım" itirafında bulundu.
İlayda Şeker, "Hayatın anlamı size ne ifade ediyor?" sorusu üzerine de İsmail Balaban'ın fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koydu.