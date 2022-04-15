Haberler Magazin İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker'den şok itiraf!

Survivor 2021 şampiyonu olan güreşçi İsmail Balaban'ın, yine aynı yarışmada adını duyuran takım arkadaşı İlayda Şeker ile birliktelikleri magazin gündeminde epey konuşulmuştu. Birlikte sık sık görüntülenen çift, başta inkar etse de daha sonra aşkları ilan etmişlerdi. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan İlayda Şeker, son olarak takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Şeker, evlilik üzerine yaptığı itirafla ise dikkat çekti.