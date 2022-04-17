Rihanna aldatıldı mı? İddiaların odağı Amina Muaddi’den açıklama

'BU SADECE BANA YÖNELİK DEĞİL'

Ayakkabı tasarımcısı Muaddi konu hakkında bir açıklama yapma gereği duymasının nedenini de şöyle satırlara döktü:

"Konuşmak zorunda hissettim, çünkü bu sadece bana değil büyük saygı ve sevgi duyduğum insanlara da yönelik."