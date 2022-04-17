Rihanna aldatıldı mı? İddiaların odağı Amina Muaddi’den açıklama

Şimdilerde bir bebek bekleyen Rihanna ile ASAP Rocky, ihanet iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
ASAP Rocky'den bebek bekleyen dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna anne olmaya gün sayar ve açıklamalarıyla konuşulurken bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Asap Rocky, hamile sevgilisi Riri'yi ünlü ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattı. Muaddi ile bir dönem markası için işbirliği yapan Rihanna'nın, ayakkabı tasarımcısını ise takipten çıktığı konuşuldu. Şimdi ise Amina Muaddi'den açıklama geldi.
Şimdilerde bir bebek bekleyen Rihanna ile ASAP Rocky, ihanet iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
Asap Rocky'nin, hamile sevgilisi Riri'yi ünlü ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattığı öne sürülmüştü.
Hamile olan Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky ile ilişki yaşadığı ileri sürülen ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi, konuya Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıklık getirdi.
34 yaşındaki Muaddi, normalde bir cevabı bile hak etmeyen bu söylenti; sevgi ve saygı duyduğu iki insanı yani Rihanna ile sevgilisi ASAP Rocky'yi de ilgilendirdiği için bir şeyler açıklama gereği duyduğunu belirtti.
'İNSANLAR GERÇEK OLUP OLMADIĞINA BİLE BAKMIYOR'
Muaddi, sosyal medya sayfasının "hikayeler" bölümünde paylaştığı açıklamasında şu satırlara yer verdi:
"Sosyal medyada bu kadar hızla yayılan asılsız bir yalanın; bir yanıtı ya da açıklamayı hak etmediğine inandım her zaman. Özellikle de bu kadar "aşağılık" olanların.
Başlangıçta böylesine kötü niyetle uydurulan bir dedikodunun, ciddiye alınmaması gerektiğini düşündüm.
Ama öyle bir toplumda yaşıyoruz ki insanlar gerçek olup olmadığına bakmaksızın her konu hakkında çok hızlı bir şekilde konuşuyor."
'HAYATININ EN GÜZEL OLMASI GEREKEN ZAMANLARINDA BİLE...'
Amina Muaddi, Rihanna'nın hamileliğine gönderme yaparak, bir insanın hayatının en güzel dönemi olması gereken zamanların bile bu tür söylentilerin yayılmasına engel olmadığını vurguladı.
'BU SADECE BANA YÖNELİK DEĞİL'
Ayakkabı tasarımcısı Muaddi konu hakkında bir açıklama yapma gereği duymasının nedenini de şöyle satırlara döktü:
"Konuşmak zorunda hissettim, çünkü bu sadece bana değil büyük saygı ve sevgi duyduğum insanlara da yönelik."