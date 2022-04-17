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Haberler Magazin Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı sosyal medya fenomenlerine verdi veriştirdi

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı sosyal medya fenomenlerine verdi veriştirdi

A para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' programına bu hafta oyuncu Tamer Karadağlı konuk olarak katıldı. Tamer Karadağlı'nın sosyal medya fenomenleri hakkında "Ünlü olmayı meslek sanıyorlar. Star, yıldız ulaşılmaz demekti. Şimdi sosyal medyayla herkes ulaşılabilir oldu." ifadeleriyle programa damgasını vurdu.

17.04.2022, 14:44 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022, 14:49

Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunumuyla A para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' programı bu hafta da renkli konuklara ev sahipliği yaptı. Tamer Karadağlı'nın çok özel açıklamaları gündeme damga vurdu.

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı sosyal medya fenomenlerine verdi veriştirdi

İşte Tamer Karadağlı'nın çarpıcı açıklamalarından satır başları:

Kızım Zeyno konservatuvarda piyano bölümünde okuyor, şu an 16 yaşında. Besteler yapıyor hatta bir kısa filmin müziğini yazıp besteledi.

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı sosyal medya fenomenlerine verdi veriştirdi

Erhan Yazıcıoğlu, Volkan Severcan, Okan Bayülgen ile beraber oynadığımız film, Los Angeles Kısa Film Festivali'nde finale kaldı. Eğer kazansaydı Oscar aday adayı oluyordu ve 15 yaşında Oscar'a gidiyordu az daha.

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı sosyal medya fenomenlerine verdi veriştirdi

Ünlü olmayı meslek sanıyorlar. Star, yıldız ulaşılmaz demekti. Şimdi sosyal medyayla herkes ulaşılabilir oldu. 10 milyon takipçisi olan insanların sokakta karşılığı yok.

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı sosyal medya fenomenlerine verdi veriştirdi

Tanınmış kişi olmakla ünlü olmakla star olmak çok farklı. Yapımcılar oyuncuların sosyal medyadaki takipçisine göre rol veriyorlar. Bu çok korkunç bir şey. 10 milyon takipçisi olan ama sokakta karşılığı olmayan birçok insan var.

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı sosyal medya fenomenlerine verdi veriştirdi

'Sen estetik ya da botoks yaptırmıyorsun' diyorlar bana. Rol için her şeyi yaparım... Ama ben saçlarımı da boyamıyorum mesela, doğal halimi seviyorum.

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