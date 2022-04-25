Umut Evirgen Serenay Sarıkaya sorusu karşısında sessizliğini korudu

CEVAPSIZ BIRAKTI

Milliyet'in haberine göre; Umut Evirgen, önceki akşam Asmalımescit'te arkadaşları ile vakit geçirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde araçlarını park ettikleri yerden almaya gelen Evirgen, "Serenay Hanım ile ayrıldığınız dedikoduları çıktı. Var mı böyle bir şey, ayrıldınız mı?" sorusuna "Arkadaşlar iyi geceler" diyerek ayrılık sorusunu cevapsız bıraktı.