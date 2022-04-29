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Petek Dinçöz çok konuşulan evini nasıl aldığını açıkladı

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran ve çok konuşulan 41 yaşındaki Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten İrfan Aslan adında bir oğulları olan çift, geçtiğimiz aylarda ise boşandıklarını duyurmuştu. Ayrılığın ardından Petek Dinçöz oğlunu da alarak ABD'ye yerleşmişti. Şimdilerde Miami'de yaşamını sürdüren Dinçöz, aldığı evle gündeme gündeme gelmiş ve merak edilen ünlü güzelin bu evi nasıl aldığı olmuştu. Petek Dinçöz ise sosyal medya hesabından merakları gidermek adına açıklama yaptı.