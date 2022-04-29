Petek Dinçöz çok konuşulan evini nasıl aldığını açıkladı

Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğluile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ay noktaladı.
Bir döneme şarkılarıyla damga vuran ve çok konuşulan 41 yaşındaki Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten İrfan Aslan adında bir oğulları olan çift, geçtiğimiz aylarda ise boşandıklarını duyurmuştu. Ayrılığın ardından Petek Dinçöz oğlunu da alarak ABD'ye yerleşmişti. Şimdilerde Miami'de yaşamını sürdüren Dinçöz, aldığı evle gündeme gündeme gelmiş ve merak edilen ünlü güzelin bu evi nasıl aldığı olmuştu. Petek Dinçöz ise sosyal medya hesabından merakları gidermek adına açıklama yaptı.
Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğluile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ay noktaladı.
Boşandıktan sonra bir süre sessiz kalan ünlü şarkıcı, sevenlerini meraklandırmıştı. Petek Dinçöz, daha sonra ise sosyal medya hesabından ABD'ye taşınacağını duyurmuştu.
Petek Dinçöz'ün yaklaşık 700 bin dolar olduğu iddia edilen ABD'deki evi sosyal medyada gündem oldu.
Serkan Kodaloğlu ile boşanıp soluğu Miami'de alan Petek Dinçöz'ün lüks evini nasıl aldığı merak ediliyordu.
700 bin dolara denize sıfır lüks ev gündemdeyken ünlü şarkıcı iddialara nokta koydu.
Petek Dinçöz sosyal medyadan bir paylaşım yaparak evini kredi ile aldığını açıkladı.