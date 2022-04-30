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Oyuncu Özge Özpirinçci sosyal medyadan isyan etti

Oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, 7 yıllık mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz yaz aylarında nikah masasına taşımıştı. İlk bebeklerini de geçtiğimiz yıl Kasım ayında kucaklarına almışlar ve kızlarının adını 'Mercan' koymuşlardı. Güzel oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Özpirinçci, kızının uykusunun bölünmesine sebep olan ve trafikte ses çıkaran sürücülere adeta isyan etti.