Oyuncu Özge Özpirinçci sosyal medyadan isyan etti

Oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin kızları 'Mercan' geçen aralıkta dünyaya gelmişti.
Oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, 7 yıllık mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz yaz aylarında nikah masasına taşımıştı. İlk bebeklerini de geçtiğimiz yıl Kasım ayında kucaklarına almışlar ve kızlarının adını 'Mercan' koymuşlardı. Güzel oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Özpirinçci, kızının uykusunun bölünmesine sebep olan ve trafikte ses çıkaran sürücülere adeta isyan etti.
Oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin kızları 'Mercan' geçen aralıkta dünyaya gelmişti.
Yeniköy'de oturan çift önceki gün trafikte korna çalanlara isyan etti.
Özge, "Arabalarınızı, motorlarınızı bağırta bağırta şehrin içinde kullanmayın.
Sahil yolunda bir ışıktan bir ışığa arabanızın motorunu bağırtmayın. Çocuk uyuyor" diye kızdı.