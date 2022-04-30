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Oyuncu Özge Özpirinçci sosyal medyadan isyan etti

Oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, 7 yıllık mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz yaz aylarında nikah masasına taşımıştı. İlk bebeklerini de geçtiğimiz yıl Kasım ayında kucaklarına almışlar ve kızlarının adını 'Mercan' koymuşlardı. Güzel oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Özpirinçci, kızının uykusunun bölünmesine sebep olan ve trafikte ses çıkaran sürücülere adeta isyan etti.

30.04.2022, 09:28 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022, 09:28

Oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin kızları 'Mercan' geçen aralıkta dünyaya gelmişti.

Oyuncu Özge Özpirinçci sosyal medyadan isyan etti

Yeniköy'de oturan çift önceki gün trafikte korna çalanlara isyan etti.

Oyuncu Özge Özpirinçci sosyal medyadan isyan etti

Özge, "Arabalarınızı, motorlarınızı bağırta bağırta şehrin içinde kullanmayın.

Oyuncu Özge Özpirinçci sosyal medyadan isyan etti

Sahil yolunda bir ışıktan bir ışığa arabanızın motorunu bağırtmayın. Çocuk uyuyor" diye kızdı.

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