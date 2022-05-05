Merve Özbey: Oğlanın adını Kenan’a bıraktım

Şubat 2020'de iş insanı Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Güzel şarkıcı, ikinci kez anne olacağı haberini, 12 Mart'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
Ünlü şarkıcı Merve Özbey ile iş insanı Kenan Koçak 2020'nin Şubat ayında nikah masasına oturmuştu. 2021 yılının Şubat ayında ise çift kızları Elif Özüm'ü kucağına almıştı. 6 aylık hamile olan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Karnı belirginleşen güzel şarkıcı sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Elif Özüm'ü babaannesine bıraktığını belirten 33 yaşındaki şarkıcı, ikinci bebeği için isim konusunu eşine bıraktığını söyledi.
Şubat 2020'de iş insanı Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Güzel şarkıcı, ikinci kez anne olacağı haberini, 12 Mart'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
"FOTOĞRAFTA GÖRÜNMEYİ DE BİLİN İSTEDİM"
Eşi ve kızı Elif Özüm ile evlerinin bahçesinde karların arasında verdiği pozu 1.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Özbey, gönderisine şu notu düşmüştü:
"Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen üç kişi görüyorsunuz ya öyle değil. Görünmeyeni de bilin isterim. Sırtımı sevgisine dayadığım, elini hep omzumda hissettiğim yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor. Ömrümüze ömür katan Elif'ime kardeş geliyor. Ailemiz büyüyor. Şimdi bıraksanız sabaha kadar anlatırım yaşadığım heyecanı. Ama biliyorum ki ne desem eksik kalacak. 'Anneler olmasa kim kimi severdi' diyen Gülten Akın'dan yardım alarak sevgimi ve sevincimi paylaşmak istedim. Kalbinden doğuran, yalnızca insana değil; kediye, köpeğe ve kuşlara yuva olmayı bilen tüm güzel yüreklerin varlığına şükrederek, sevgiyi yücelterek çoğalmamız umuduyla. Bin şükür."
Demet Akalın, İrem Derici, Derya Uluğ, Armağan Çağlayan, Bengü, Burcu Kara, Müjgan Koraltürk ve Çiğdem Batur gibi birçok ünlü isim, yaklaşık 100 bin beğeni alan paylaşıma yaptıkları yorumlarla Özbey'i tebrik mesajları göndermişti.
AKLI ELİF ÖZÜM'DE
Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Altı aylık hamile olan Özbey, güzelliği ve bayrama özel hazırladığı repertuvarıyla misafirlerine müzik dolu bir akşam yaşattı.
Şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz sene kızı Elif Özüm'ü kucağına alan Özbey, "Seyircilerimiz için güzel bir konser hazırladık, umarım onlar da keyif alır. Önceki bayramda Elif çok küçüktü. Ne olduğunu çok anlayamadık. Bu bayramda aklım onda kaldı. Babaannesine bıraktık, yorulmasını istemedik" dedi.
İSİM SIRASI BABADA!
İkinci bebeğin isminin henüz belli olmadığını belirten Merve Özbey, "İsim için seçenekler var mı?" sorusuna, "Kızın adını ben koydum, oğlanın adını Kenan'a bıraktım. O da şu anda biraz kararsız" cevabını verdi.