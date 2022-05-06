Selin Şekerci’den aşk itirafı!

Selin Şekerci ve Yağız Can Konyalı önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekandaydı. Hürriyet'in haberine göre; Ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katılan iki ünlü oyuncu gecenin sonunda mekandan ayrılırken görüntülendi.
Ünlü oyuncu Selin Şekerci ve meslektaşı Yağız Can Konyalı önceki gün Kuruçeme'de bir mekanda ortak arkadaşlarının doğum gününden çıkarken görüntülendiler. Selin Şekerci, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet ederken sorulan sorular üzerine bir aşk itirafında bulundu. İşte detaylar...
Selin Şekerci ve Yağız Can Konyalı önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekandaydı. Hürriyet'in haberine göre; Ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katılan iki ünlü oyuncu gecenin sonunda mekandan ayrılırken görüntülendi.
Flaşların patlamasıyla kısa süreli bir panik yaşayan Şekerci, "Beni bununla çekmeseydiniz iyiydi!" diyerek ponponlu tacını çıkardı.
HEPSİ BENİM BEBEKLERİM
"Çocuk yapmak istiyorum" açıklaması hatırlatılınca "Evet, anne olmayı çok istiyorum" diyen Selin Şekerci, "Baba adayı var mı peki?" sorusuna ise beklenmedik bir yanıt verdi:
"Aday yok. Ben aşka tövbe ettim, aşk meşk yok!" Muhabirlerin "Eski ilişkilerinizden dolayı mı bu kararı verdiniz?" sorusu da ünlü oyuncuyu güldürdü: "Yok yok hepsi benim bebeklerim!"
Selin Şekerci oyuncu Kaan Taşaner ile aşk yaşamış, evliliğe gitmesi beklenen ilişki sürpriz bir şekilde bitmişti. Güzel oyuncu, Nisan 2021'de meslektaşı İbrahim Selim ile birlikteliğe başlamış ama bu ilişkisi de geçtiğimiz Ocak ayında bitmişti.