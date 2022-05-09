Erdem Baş: New York’a taşınıyorum!

Daha önce 'Ayrılsak da Beraberiz', 'En Son Babalar Duyar', 'Papatyam' gibi dizilerde rol alan ve bir süredir Seksenler dizisinde boy gösteren Erdem Baş, 2016 yılında Selvet Su Deniz ile nikah masasına oturmuştu.
Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Erdem Baş, geçtiğimiz haftalarda baba olmanın sevincini yaşamış ve ilk çocuğunu kucağına almıştı. Heyecanını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda daha bulundu. Baş, İstanbul Havalimanın'ndan bir açıklama yaptı ve "New York'a taşınıyorum..." dedi.
Çift, Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahın ardından dostları için Rumeli Yıldız Hisar Tesisleri'nde eğlence düzenlemişti. Eğlenceye Sarp Apak, Necmi Yapıcı, Mete Horozoğlu, Hasibe Eren gibi ünlü oyuncular da katılmıştı.
44 YAŞINDA BABA OLDU
Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten müjdeli haber gelmişti. 44 yaşındaki Erdem Baş ile Selvet Su Deniz, kızları Vera'ya kavuşmuştu. Ünlü oyuncu en özel anlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, kızını kucağına aldığı videoya; "İlk karşılaşmamız.. Nazım'ın Vera'sı değil artık Erdem'in Vera'sı anılsın... Canım kızım... Bana babalığı nasip eden Allah'a şükürler olsun. Kızıma ve eşime çok teşekkür ederim bana bu duyguyu yaşattığınız için.. Güzel karım ve tatlı kızım, ikinizi de çok seviyorum" notunu düşmüştü.
"YENİ BİR MACERA BENİ BEKLİYOR"
Şimdilerde kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, ABD'ye taşındı. Yolculuk öncesi İstanbul Havalimanı'nda sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Baş, şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık iki saat sonra ABD'ye uçuyorum. Yeni bir hayat yeni bir macera beni bekliyor. Ailem geride kaldı kızım ve karım ama geçici bir süre için. Önce benim gitmem gerekiyor, kızımın pasaportu yok daha çok küçük. İnşallah onları da Temmuz'da yanıma alacağım. 'Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir aktör kazandı' diyebiliriz. Nasıl gidiyorsun? diyen olursa 'Green Card' çıktı. Bundan sona ABD'de yaşayacağım."
"YANLIŞ ANLAŞILDI"
Bu paylaşım sonrası " Türkiye'yi terk etti" şeklinde haberler yapılması üzerine ünlü oyuncu açıklama yaptı. Baş, paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirterek " Ülkeyi terk ettiğim yok, Green card çıkmışken değerlendirmek istedim ve New York'a taşınıyorum... 'Oyuncu kaybetti, aktör kazandı' geyiği ise tamamen şaka için" dedi.