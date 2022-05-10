Seren Serengil aldatıl mı? Sosyal medyadan ateş püskürdü

Dumping Sendromu ile mücadele eden Seren Serengil, geçtiğimiz aylarda ameliyat masasına yatmıştı. Geçirdiği mide küçültme operasyonundan sonra zor günler yaşayan Serengil, 43.5 kiloya kadar düşmüş, organları iflas etme noktasına gelmişti.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil uzunca süredir Dumping Sendromu ile mücadele ediyor. Bu süreçte kendisine destek olan sevgilisi Mustafa Tohma ile ilgili ise ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı. Serengil'in sevgilisi ile ilgili paylaşımları ise akıllara ihanet iddiasını getirdi. İşte çok konuşulan o paylaşımlar...
Dumping Sendromu ile mücadele eden Seren Serengil, geçtiğimiz aylarda ameliyat masasına yatmıştı. Geçirdiği mide küçültme operasyonundan sonra zor günler yaşayan Serengil, 43.5 kiloya kadar düşmüş, organları iflas etme noktasına gelmişti.
Riskli operasyon sonrası ekranlara geri dönen Serengil, zor günlerini ve uzun bir sürenin ardından yemek yiyebildiğini şu sözlerle anlatmıştı: "Çocuğumu kaybetmişken 76 kiloydum. İkinci ameliyata 67 kilo ile girdim. Benim de hatam var burada. Benim tanıdıklarımın hiç birisi obez değildi, bu ameliyatı yaptırdıklarında. Son derece erteleyen umursamayan bir yapım vardı benim."
"DUA ET UYDURMUŞ OLSUNLAR"
Hastalık sürecinde Seren Serengil'in yanından ayrılmayan, sevgilisinin tuvaletini bile temizleyen Mustafa Rahma, herkes tarafından takdire toplamıştı. Serengil'in özel hayatında zor günler geçirdiği iddia edildi. Ünlü sunucu ile bir yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve zor günlerinde yanından bulunun Mustafa Rahman Tohma'nın Serengil'i aldatıp aldatmadığı gündem oldu.
Seren Serengil sosyal medya hesabından "İçime bir kurt düştü. Dua et uydurmuş olsunlar! İyiyim hoşum ama aldatılırsam iş çığrından çıkar. Yeri göğü inletirim, namımı duyarlar" paylaşımıyla gündem oldu.
Bircan Bali, Seren Serengil ile 1 yıldır aşk yaşayan ve zor günlerinde yanından bulunun Mustafa Rahman Tohma'ya "Seren'in bazı zamanlar sağlığının yerinde olmadığı dönemler oldu. Tuvaletini tutamadığı dönemler oldu. Bu dönemlerde sizin cinsel birlikteliğiniz söz konusu olmadı. Bu durum seni zorlamıyor mu?" diye sordu.Tohma, bu sorusuna şöyle cevap verdi: "Hiç zorlamadı. Sonuç olarak 1,5 yıl Allah kimsenin başına vermesin. Ne zaman tuvalete gireceği ne zaman istifra edeceğini bilemediğimiz zamana girmişti. Karaciğer ve pankreas iflas etmek üzereydi. Benim aklıma hiçbir zaman cinsellik gelmedi. Hastalık süreci çok çok zordu."
"SOYADINI ALIRIM DEMEM"
Seren Serengil, önceki gün Nişantaşı'nda kuaför çıkışı sevgilisi Mustafa Tohma ile objektiflere yansıdı. David-Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham'ın eşi Nicola Anne Peltz'in soyadını aldığı hatırlatılan Mustafa Tohma'ya, "Siz evlenirseniz, Seren Hanım'ın soyadını alır mısınız?" diye soruldu. Tohma, "Seren'in benim soyadımı kullanması onur verir. Serengil soyadı da onurlu bir soyadı ama alırım demem" yanıtını verdi. Serengil ise "Bir tek Mustafa Tohma'ya soyadımı verebilirim" açıklamasını yaptı.