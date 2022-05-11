Haberler Magazin Afra Saraçoğlu'ndan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na romantik doğum günü kutlaması!

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, sette tanıştığı ve bir süre sonra arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir not ile kutladı.