Afra Saraçoğlu’ndan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’na romantik doğum günü kutlaması!

Oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun film setinde başlayan aşkları tam gaz devam ediyor. 'Karagül', 'Bir Litre Gözyaşı', 'Aşk 101', 'Bir Annenin Günahı' gibi birçok projede rol alan Mert Yazıcıoğlu, dün 29'uncu yaşına bastı.
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, sette tanıştığı ve bir süre sonra arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir not ile kutladı.
Oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun film setinde başlayan aşkları tam gaz devam ediyor. 'Karagül', 'Bir Litre Gözyaşı', 'Aşk 101', 'Bir Annenin Günahı' gibi birçok projede rol alan Mert Yazıcıoğlu, dün 29'uncu yaşına bastı.
Yakışıklı oyuncunun doğum gününü kutlayan ilk isim ise sevgilisi Afra Saraçoğlu oldu.
SEVGİLİSİNE BÖYLE SESLENDİ
Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Saraçoğlu, sevgilisine "İyi ki doğdun canım sevgilim" ifadeleriyle seslendi.
Ünlü oyuncu ise Mert Yazıcıoğlu'nun gönderisine kalp emojileri ekledi. Ünlü oyuncu ise Afra Saraçoğlu'nun gönderisine 'İyi ki varsın" notunu ekledi.
"İYİ Kİ VARSIN"
Öte yandan Yazıcıoğlu da geçtiğimiz aralık ayında 24 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan oyuncu, Saraçoğlu'na; "İyi ki doğdun, iyi ki varsın sevgilim" diye seslenmişti. Güzel oyuncu da Mert Yazıcıoğlu'nun gönderisine kalp emojileri eklemişti.