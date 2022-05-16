Tuğba Özerk’in kombininin fiyatı dudak uçuklattı

Tuğba Özerk, önceki gün Bebek sahilde yürürken görüntülendi. Üzerindeki kıyafeti ve takılarının fiyatları dudak uçuklattı.
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Ünlü popçunun şıklığı dikkat çekerken, üzerindeki kıyafetlerin ve takıların fiyatı ise dudak uçuklattı.
Tuğba Özerk, önceki gün Bebek sahilde yürürken görüntülendi. Üzerindeki kıyafeti ve takılarının fiyatları dudak uçuklattı.
Philipp Plein tişörtü 1250 Euro (20 bin 150 TL), Chanel rüzgarlık 4500 Euro, (72 bin 540 TL) Prada pantolon 1750 Euro (28 bin 210 TL), Nike ayakkabı 4500 TL, Yves Saint Laurent çanta 3000 Euro (48 bin 360 TL).
Chopard saat 35.000 Euro (564 bin 200 TL). Toplam; 737 bin 960 TL.
Yaşanan olayın ardından Tuğba Özerk sessizliğini bozdu. Uzun zamandır, 'hipofiz tümörü' ile mücadele ettiğini belirten Özerk şu açıklamayı yapmıştı:
"Hakkımda iki gündür aralıksız süren sosyal medyadaki linç girişimine karşılık cevap verme ve gelişen olaylar ve yansıyan görüntülerin altına haksızlığa varan yorumlar hakkımdaki bir gerçeği herkesle paylaşma gerekliliğini zorunlu hale getirmiştir."
Yaşanan olayın ardından Tuğba Özerk sessizliğini bozdu. Uzun zamandır, 'hipofiz tümörü' ile mücadele ettiğini belirten Özerk şu açıklamayı yapmıştı:
'BİR HASTALIKLA MÜCADELE ETMEKTEYİM'
"Birsüredir mücadele ettiğim, herkesle paylaşamadığım, hatta kendimin bile zaman zaman kabullenmekte zorlandığım `Hipofiz Bezi Makroadenomu' tanısı konulan bir hastalıkla mücadele etmekteyim. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, aynı zamanda Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof Dr. Eralp Başer'in gözetimi altında ilaç tedavim sürmektedir."
Bu Tümör nedeniyle görme alanı bozuklukları, bilişsel bozukluk (bilinç kaybı, senkop) riski altında bir hayatım var. En yakınlarımın dışında kimsenin bilmediği bu durumu herkesle paylaşma sebebim ise; herkesin yayılan görüntüler karşısında kafalarındaki soru işaretlerini gidermek içindir.
Artık hiçbir şeyin göründüğü gibi olamayacağı gerçekliği herkes tarafından kabul edilmesi gerekirken 'yargısız infaz' yaparak, yaraya tuz basma `zevkinden' vazgeçilmesi gerekiyor. Ben bu mesleğe yıllarını vermiş, yorumculuğun dışında söz-beste üreten bu ülkenin tanınan bir sanatçısıyım.
İçinde bulunduğum bu özel, mahrem durumla başa çıkmaya çakışırken, bir taraftan da aşık olduğum mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı, bu konuya kafa yoran, düşünen buna enerji harcayan herkesten özür diliyorum. Tedavim bitene kadar bir süre dinlenmek için köşeme çekiliyorum ve üretmeye de devam edeceğim. Yeni yılda en büyük dileğim, herkes için sağlıklı ve bol müzikli günler. Sevgiyle kalın..."